AK Parti'nin Antalya mitingi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2018 rakamları ile 2019 erken rezervasyon rakamlarına göre 70 milyon turisti yakalamamız oldukça kolay. Yoğunlaşmamız gereken kısım 70 milyar dolar hedefine yaklaşmak, bunun için nitelikli turiste konsantre olacağız." dedi.

Ersoy, AK Parti'nin Kepez Turgut Özal Spor Salonu yanındaki alanda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizmin başkenti olduğunu belirterek, turizmde yeni hedef belirlediklerini söyledi.

Daha önce "50 milyon turist, 50 milyar dolar" olarak açıkladıkları hedefi "70 milyon turist 70 milyar dolar" olarak revize ettiklerini anlatan Ersoy, "2018 rakamları ile 2019 erken rezervasyon rakamlarına göre 70 milyon turisti yakalamamız oldukça kolay. Yoğunlaşmamız gereken kısım 70 milyar dolar hedefine yaklaşmak, bunun için nitelikli turiste konsantre olacağız." diye konuştu.

- Haftada 13 noktadan 41 business class uçuş

Türk Hava Yolları ile yeni protokol imzaladıklarını anımsatan Ersoy, nisan ayında haftada 41 seferle, 13 noktadan Antalya'ya business class uçuşlarını gerçekleştireceklerini kaydetti.