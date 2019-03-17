AK Parti'nin Antalya mitingi

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara'ya sıkışıp kalanlar bizim sadece son 5 yılda 10 kez Antalya'yı ziyaret etmemizi kavrayamaz. Çıkarlarına tapanlar, menfaatlerine kul köle olanlar, 3-5 oy için bölücülere taşeronluk yapanlar bizim mücadelemizi asla idrak edemez." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti. Sözlerine "Akdeniz'in ay yüzlü güzelisin, Torosların taze soluğusun Antalya. Görenler överler seni her yerde, bir incisin Kumluca'da, Kemer'de, Manavgat'ın nazlı nazlı akışısın Antalya." diyerek başlayan Erdoğan, "Güzeller şahı Antalya, Akdeniz'in ana şehri, turizmin başkenti, tarımın kalbi, alimler, arifler, şairler, pehlivanlar yatağı Antalya. Selçuklu'nun, Yörük beylerinin, Türkmen boylarının mührünü taşıyan Antalya. Yerlisi yabancısıyla herkesi Akdeniz gibi kucaklayan barış, kardeşlik, huzur şehri Antalya. Bugün sizleri hürmetle selamlıyorum." diye konuştu. Antalya ve ilçelerini selamlayan Erdoğan, bugün İzmir'de miting yaptığını hatırlatarak İzmirlilerin selamını getirdiğini söyledi.

Erdoğan, "Resmi rakamı söylüyorum, 120 bin kişiyle İzmir'de mitingimizi yaptık. Sayın Bahçeli ile birlikte bu kampanyada Cumhur İttifakı olarak iki lider bir arada halkımıza hitap ettik. Muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Sizlere bol bol selamlar getirdim. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirli kardeşlerimle hasret giderdik. 31 Mart öncesinde bir kez daha sözleştik, ahitleştik." ifadesini kullandı. İzmir'de farklı bir heyecan ve coşku gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Ama şimdi bakıyorum uçsuz bucaksız Antalya'da da bir başka coşku, heyecan var. 31 Mart'ta İzmir'in istismar siyasetini sandığa gömüp inşallah taze sayfa açacağına, yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, 47 günlük ayrılığın ardından tekrar Antalya'nın misafiri olduğunu dile getirerek, Antalyalılara "Unutmayın; Uzaktır yolumuz, pastır, gümandır, kolum zencir sıkmış halim yamandır. Bizim çektiğimiz ikrar imandır. Açılın kapılar dosta gidelim." sözleriyle seslendi. Bugün bir kez daha "dosta" geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Vefanız, dayanışmanız, meydanlara sığmayan şu aşkınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençler, yazmaz olsun kara yazı yazanlar, yer bulmasın aramızı bozanlar, diyorum. Evelallah Antalya böyle coştukça, Antalya böyle gürledikçe, Antalya böyle iradesine, ülkesine, şehrine sahip çıktıkça kimse bizim aramıza giremez. Antalyalı kardeşlerim görenleri kıskandıran şu sevdayla bizi bağrına bastıkça Allah'ın izniyle kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Antalya dik durdukça, sağlam durdukça hiçbir Haçlı bozuntusu Türkiye'nin yükselişinin önüne geçemez. Şimdi sizlere soruyorum ama öyle bir cevap verin ki sesiniz ta Suriye'nin kuzeyinden duyulsun. Öyle bir haykırın ki kendini bilmez Haçlı artıklarının yürekleri titresin. Öyle bir ses verin ki 565 yıldır İstanbul'un fethini içine sindiremeyen Bizans heveslilerinin akılları başlarına gelsin. Öyle bir gürleyin ki birliğimize, dirliğimize, bağımsızlığımıza saldıran teröristlerin kabusu olsun. Öyle bir seslenin ki Pensilvanya'daki hainin, Kandil'deki katillerin dizlerinin bağı çözülsün." Antalyalılara "31 Mart'ta bağımsızlığına sahip çıkıyor musun, vatanına, tarihine, sahip çıkıyor musun, sandığa, demokrasiye sahip çıkıyor musun, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun, gönül belediyeciliğine sahip çıkıyor musun?" diye soran Erdoğan, alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından, "Bu ne güzel sevda böyle. Bu ne güzel muhabbet böyle. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Rabbim Antalya'yı, Antalya'nın yiğit, mert, vatanperver evlatlarını, halkını korusun." dedi.