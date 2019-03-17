AK Parti'nin Antalya mitingi

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyarbakır'ın hali neydi? Şimdi gidin tanımazsınız, bambaşka oldu. Mardin, Hakkari, Şırnak, Van öyle. Hepsine gittim, gidiyorum. Benim için engel Allah'ın izniyle yok. Niye? 780 bin kilometrekarenin, 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım. Biz, yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Bizde ayrım yok." dedi.

Erdoğan, partisince Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Bugüne kadar şehirler arasında bir ayrımcılık yapmadıklarını, insanları kamplara ayırmadıklarını, kimsenin inancına, kılık kıyafetine, hayat tarzına müdahale etmediklerini belirten Erdoğan, kimseye "sen niye böyle giyiyorsun, niye böyle yapıyorsun" demediklerini söyledi.

İnanca, bütün hayat tarzına kefil olduklarını vurgulayan Erdoğan, yasakları değil, özgürlükleri, vesayeti değil, demokrasiyi savunduklarını ifade etti.

Hatay Belediye Başkanının "Oy yoksa, yol da yok, hizmet de yok" dediğini aktaran Erdoğan, "Hale bak. Sen bir belediye başkanısın, sen bunu nasıl söylersin? Senin görevin ne? Senin görevin oradaki hizmeti yapmak. Ama biz, milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz." diye konuştu.