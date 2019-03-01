AK Parti'nin Ardahan mitingi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, "Aman ha armudun çöpü, elmanın çekirdeği demeyin ve oyunuzu dikkatli kullanın. İş yapana, sizden olana oy verin. Oyunuzun kıymetli olduğunu aklınızdan çıkarmayın." dedi.

Yazıcı, AK Parti'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kongre Caddesi'ndeki PTT Kavşağı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, hiçbir anlarını boş bırakmayıp her zaman milletin derdiyle dertlendiklerini belirterek, "Her işi planlayan yürüyüşümüzü ve iş yapma tarzımızı sizlerden aldığımız sinerjiyle gerçekleştiren bir siyasi partiyiz. Bütün seçimlerde sloganlarımızın temelinde millet ve 82 milyon vurgusu var." ifadelerini kullandı.

Belediye işinin gönül işi olduğunu vurgulayan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gücümüz millet, işimiz hizmet dedik. AK Parti siyasetinin merkezinde millet var, siz varsınız. Gücümüzü sizden alıyoruz. İşte bu AK Parti kadroları, Erdoğan'ın öncülüğündeki kadrolar Türkiye'nin yönetimini aldı, her alanı değiştire değiştire bugüne getirdi. Dün 28 Şubat'ın 22. yılını geride bıraktık. Türkiye siyasetine musallat olmuş, millet iradesini güçle, silahla, entrikayla, toplum mühendisliğiyle devre dışı bırakan süreç yaşadık. Onlardan bir tanesi de 28 Şubat post modern darbe süreciydi. Bakıyorum şu anda onlara istediği şekilde giyinmişler, yaşam tarzları farklı olabilir ama ülke budur ve bu şekilde olması lazım. Ama 28 Şubat postmodern darbe sürecinde topluma müdahale ettiler. Bütün bunları tasviye eden ve Türkiye'ye kazandıran siyasi kadronun ismi AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır."