AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çözülemez kriz yoktur, aşılamaz engel yoktur, üstünden geçilemez yokuş yoktur. Sizin desteğiniz olduğu müddetçe AK Parti'nin aşamayacağı engel, bozamayacağı tuzak yoktur." dedi. Çelik, partisinin Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlendiği Çukurova İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, iki aydır Çukurova'da işlerin öncekine nazaran çok çok iyi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilince ülkede pek çok şeyin değiştiğini, bu değişime ayak uyduranlar ve uydurmayanların olduğunu belirten Çelik, gördüğü kadarıyla yeni döneme en iyi ayak uyduranın Çukurova ilçesi olduğunu aktardı. Çelik, seçim dönemini Çukurova'nın çok iyi geçirdiğini, sonrasında da aynı çalışmaları büyük bir coşkuyla, azimle sürdürdüğünü, iki aydır da vites yükselttiğini dile getirerek, yeni dönemde seçimlere hazırlık noktasında çok özel bir performans ortaya koyulduğunu gördüklerini kaydetti. "Buralara, bu kürsülere konuşmacı olarak davet edilirken, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, bakanlar olarak bir protokol yapılıyor, bildiğiniz gibi bu resmi bir protokoldür esasında. Eğer kim daha çok çalışıyor, kimin AK Parti'ye daha çok emeği var diye bir protokol yapılsaydı burada ilk ismi zikredilmesi gereken en arka sırada oturan kardeşlerimizin olması gerekirdi." diyen Çelik, kendilerinden daha çok emeği olanların en arka sıradaki, isimleri bu salonda okunmayan, seçim zamanları koşan, her salonu dolduran, sandıklar tutulacak denildiğinde her zaman en öne fırlayanlar olduğunu kaydetti.

- "AK Parti herhangi bir parti değil" Çok yeni bir döneme girildiğine işaret eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra ilk yerel seçimlerimizle inşallah karşılaşacağız. AK Parti'nin en büyük başarılarından biri yerel seçimlerde ortaya koyduğu liderliktir, yerel seçimlerde ortaya koyduğu başarıdır. Tabii bunun bir özelliği de var. AK Parti herhangi bir parti değil. AK Parti milletiyle organik bağ kurmuş, milletinin organik değerlerine yaslanan bir siyasi oluşum. Bunun için de her zaman toplumun en aşağı katmanlarından başlayarak, tüm kesimlerini tutarak siyaset yapan bir oluşum." "Dünyanın her tarafından iktidarda olan partiler eriyip, muhalefette olan partiler güçlenirken niye Türkiye'de AK Parti iktidarda olduğu halde güçlenmeye devam ediyor, muhalefet ise yeni bir umut, coşku yaratamıyor?" ifadelerini kullanan Çelik, bunun sırrının her şeyden önce AK Parti'nin bir siyasi parti olarak halk hareketi, Türkiye hareketi niteliği olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, "AK Parti milletimizin özlemlerini, değerlerini siyaset arenasında, siyaset sahasında temsil etmek isteyenlerin partisidir." diye konuştu. İlk kuruldukları günden bu yana her zaman ilçe teşkilatlarının sadece AK Parti'nin oradaki temsilcisi olarak faaliyet göstermediğini, her bir ilçe teşkilatı mensubunun bulundukları ilçede birer sivil toplum lideri olarak hareket ettiğini dile getiren Çelik, Çukurova teşkilatının da bu doğrultuda çalışma yürüttüğüne değindi. Çelik, Çukurova'da şimdiye kadar hiç umutsuzluk görmediklerini, arkadaşların her zaman umutlu ve güler yüzlü olduğunu, bu nedenle teşkilata teşekkür ettiğini aktardı. - "Aday adaylığı AK Parti ailesi içinde bir centilmenlik yarışıdır" Mart'taki yerel seçimde belediye başkanlığını kazanmak istediklerini ifade eden Çelik, şöyle konuştu: "Tabii çeşitli ölçümler yapılacak, çeşitli kriterler ortaya koyulacak açık ya da gizli bazı ölçümlerle kimin teşkilatımız tarafından daha çok benimsendiği, kimin vatandaşlarımız tarafından belediye başkanı olarak görülmek istendiğiyle ilgili çok güçlü çalışmalar yapılacak. Sonuçta bir arkadaşımız seçilecek, aday olarak gösterilecek. Aday adaylığı AK Parti ailesi içinde bir centilmenlik yarışıdır. Birisi aday olduktan sonra diğerlerinden herhangi birisi onu yıpratmaya kalktığı zaman esasında AK Parti'li bir davranış sergilemediği ortaya çıkar. Tabii AK Parti'deki herkesin AK Parti'li olmasını, AK Parti'li gibi davranmasını umut ederiz ve bekleriz. Ama maalesef zaman zaman AK Parti'li olmakla AK Parti'de olmak aynı şey olmayabiliyor. AK Parti'de olup da AK Parti'li gibi davranmayan olduğu zaman biz de onu ailemizin içerisinde yanlışlıkla ortaya çıkmış bir unsur olarak görüp, ailemizi bundan uzak tutuyoruz."