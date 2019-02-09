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AK Parti’nin Avcılar Adayı Dr. İbrahim Ulusoy azmiyle örnek olan engelli sporcuyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 14:37 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

AK Parti’nin Avcılar Adayı Dr. İbrahim Ulusoy azmiyle örnek olan engelli sporcuyla buluştu

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 5 yaşında iken 2 kolunu kaybetmesine rağmen engelini aşarak bir yandan ressamlık yapan bir yandan da Türkiye’yi dünyada gururlandıran başarılı sporcu Ayşe Işık ile bir araya geldi.

Adıyaman doğumlu 5 yaşında iken 2 kolunu kaybeden fakat pes etmeyen Ayşe Işık, başarılarıyla Türkiye’yi gururlandırıyor. Türkiye birinciliği ile hedeflerini daha da yükseklere çıkartan Ayşe, Para-Taekwondo dünya şampiyonasında da 2’ncilik elde etti. Aynı zamanda ressam olan ve bir çok ödüllü tablosu olan Ayşe Işık, ayaklarıyla yaptığı tablolarla da beğeni kazanıyor. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy da engelini aşan başarılı sporcuyla bir araya gelerek sohbet etti. Çalışmalarından bahseden Işık ise kendisine, "Deniz’in ortasında dalgalara karşı suyun üzerinde kalmaya çalışan sandalı"ı örnek aldığını vurguladı. "Engellileri anlamak için engelli olmaya gerek yok" diyerek son yazdığı "Ayaklarımla tutundum hayata" kitabını imzalayarak AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy’a armağan etti.

“Muazzam bir şekilde tüm dünyayı ayakları üzerine kuran bir insanın yanına gidilmez mi”
Engeline mahkum olmayan genç kadını kutlayan ve engelli vatandaşların her daim yanında olduklarını dile getiren Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, “Temiz kalple istenince her şey olur. Böyle ayakların yanına gelinmez mi? Muhteşem bir hayat çizen, başarı öyküsü yazan ve muazzam bir şekilde tüm dünyayı ayakları üzerine kuran bir insanın yanına gidilmez mi? Ben çok etkilendim, ışık saçıyorsun, seni de aileni de tebrik ediyorum. Tüm içtenliğimle bundan sonra yanınızda olacağımı ifade ediyorum. Engelleri beraber aşalım diyorum, her şey gönlünce olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin Avcılar Adayı Dr. İbrahim Ulusoy azmiyle örnek olan engelli sporcuyla buluştu

AK Parti’nin Avcılar Adayı Dr. İbrahim Ulusoy azmiyle örnek olan engelli sporcuyla buluştu

AK Parti’nin Avcılar Adayı Dr. İbrahim Ulusoy azmiyle örnek olan engelli sporcuyla buluştu

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