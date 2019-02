AK Parti’nin Avcılar Adayı Dr. İbrahim Ulusoy azmiyle örnek olan engelli sporcuyla buluştu

“Muazzam bir şekilde tüm dünyayı ayakları üzerine kuran bir insanın yanına gidilmez mi”

Engeline mahkum olmayan genç kadını kutlayan ve engelli vatandaşların her daim yanında olduklarını dile getiren Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, “Temiz kalple istenince her şey olur. Böyle ayakların yanına gelinmez mi? Muhteşem bir hayat çizen, başarı öyküsü yazan ve muazzam bir şekilde tüm dünyayı ayakları üzerine kuran bir insanın yanına gidilmez mi? Ben çok etkilendim, ışık saçıyorsun, seni de aileni de tebrik ediyorum. Tüm içtenliğimle bundan sonra yanınızda olacağımı ifade ediyorum. Engelleri beraber aşalım diyorum, her şey gönlünce olsun” ifadelerini kullandı.