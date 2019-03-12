HABER

AK Parti'nin Avcılar Mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "CHP zihniyetinin ne yaptığı belli değil mi? Biz geldiğimizde İstanbul'da su var mıydı? Çöp dağları İstanbul'u işgal etmişti, hava kirliliği almış başını gidiyordu. İstanbul'un susuzluğunu giderdik mi? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Hava kirliliğini giderdik mi? CHP demek, çöp, çukur, çamur, çarpık yapılaşma demektir" - "Biz bu şehre aşığız, biz bu şehrin dertlisiyiz. Çünkü biz bu şehir için 40 yıldır gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Ömrümüzü bu şehre vakfettik. Bu şehirde doğmak da yaşamak da hatta ölmek de mutluluk sebebidir"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP zihniyetinin ne yaptığı belli değil mi? Biz geldiğimizde İstanbul'da su var mıydı? Çöp dağları İstanbul'u işgal etmişti, hava kirliliği almış başını gidiyordu. İstanbul'un susuzluğunu giderdik mi? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Hava kirliliğini giderdik mi? CHP demek, çöp, çukur, çamur, çarpık yapılaşma demektir." dedi.

Erdoğan, partisince Avcılar Girişi İspark Alanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ın Avcılar'a, İstanbul'a tüm millete hayırlı olmasını diledi.

Kartal'da devrim niteliğinde bir hizmet olan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları'nın açılışını yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, Şair Nedim'in "Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behadır / Bir sengine yek pare Acem mülkü fedadır / Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında / Hurşid-i cihan-tab ile tartılsa sezadır" mısralarını okudu.

Tek bir taşına tüm hazinelerin feda edildiği İstanbul'u, ilçe ilçe, adım adım dolaştıklarını anlatan Erdoğan, "Dünyanın güneşi ile tartılsa, değeri bulunamayacak bir inci olan İstanbul için ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a 1994 yılından beri yaptıkları hizmetleri herkesin bildiğini ifade ederek, "CHP zihniyetinin ne yaptığı belli değil mi? Biz geldiğimizde İstanbul'da su var mıydı? Çöp dağları İstanbul'u işgal etmişti, hava kirliliği almış başını gidiyordu. İstanbul'un susuzluğunu giderdik mi? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Hava kirliliğini giderdik mi? CHP demek, çöp, çukur, çamur, çarpık yapılaşma demektir." diye konuştu.

- "Avcılar, CHP'den çok çekti"

Avcılar'ın CHP'den çok çektiğini dile getiren Erdoğan, vatandaşlara, "31 Mart'ta bunlardan kurtulmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye seslendi.

Gezmedikleri, sevmedikleri hiçbir yeri olmayan bu şehri, ömür oldukça gönül tahtında yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü biz bu şehre aşığız, biz bu şehrin dertlisiyiz. Çünkü biz bu şehir için 40 yıldır gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Ömrümüzü bu şehre vakfettik. Bu şehirde doğmak da yaşamak da hatta ölmek de mutluluk sebebidir. Rabb'ime bana bu şehirde doğma, ona hizmet etme, onunla birlikte yol yürüme imkanı verdiği için sonsuz hamdediyorum."

Neşet Ertaş'ın "Aşkınan çalışan yorulmaz" sözünü hatırlatan Erdoğan, "Biz de aklımız erdiğinden beri İstanbul'a aşkla, özellikle çeyrek asırdır İstanbul'a aşkla hizmet verdiğimiz için yorulmadık. İstanbul büyükşehir için yine ülkemize, yine İstanbul'a hizmet etmekten yorulmayan bir yol arkadaşımı, Binali Yıldırım kardeşimizi aday olarak gösterdik." diye konuştu.

Avcılar'ın, CHP'li belediyelerin elinde çok zaman kaybettiğini, bu zamanı telafi etmek için Avcılar'da İbrahim Ulusoy'u aday gösterdiklerini anlatan Erdoğan, "Ankara'da Cumhurbaşkanınız olarak ben var mıyım? Şimdi 5 yıllığına büyükşehir belediye başkanını seçeceğiz, Avcılar'ı seçeceğiz. El ele vereceğiz, Avcılar'ı bu sıkıntıdan kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış
Saros Körfezi'ne batırılacak dev yolcu uçağının montajına başlandıSaros Körfezi'ne batırılacak dev yolcu uçağının montajına başlandı
Otobüs garajı için okaliptüs ağaçlarının kesilmesine tepkiOtobüs garajı için okaliptüs ağaçlarının kesilmesine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Avcılar CHP cumhurbaşkanı çöp erdoğan

En Çok Okunan Haberler

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yerinin önüne gidip kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yerinin önüne gidip kendini yakmaya kalktı

7.5 milyon yıllık fosiller sergilenmeye başlandı

7.5 milyon yıllık fosiller sergilenmeye başlandı

Kocaeli'de camilerde siren çaldı

Kocaeli'de camilerde siren çaldı

Siparişleri 32 yıl önce verilen halıları dokuyorlar

Siparişleri 32 yıl önce verilen halıları dokuyorlar

İş adamı villasında kafasına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Nehir korkuluklarından kendini bırakmak istedi! Korkunç anlar böyle sona erdi

Asi Nehri'nde hareketli anlar! Son anda engellendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.