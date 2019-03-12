AK Parti'nin Avcılar Mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP zihniyetinin ne yaptığı belli değil mi? Biz geldiğimizde İstanbul'da su var mıydı? Çöp dağları İstanbul'u işgal etmişti, hava kirliliği almış başını gidiyordu. İstanbul'un susuzluğunu giderdik mi? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Hava kirliliğini giderdik mi? CHP demek, çöp, çukur, çamur, çarpık yapılaşma demektir." dedi.

Erdoğan, partisince Avcılar Girişi İspark Alanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ın Avcılar'a, İstanbul'a tüm millete hayırlı olmasını diledi.

Kartal'da devrim niteliğinde bir hizmet olan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları'nın açılışını yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, Şair Nedim'in "Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behadır / Bir sengine yek pare Acem mülkü fedadır / Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında / Hurşid-i cihan-tab ile tartılsa sezadır" mısralarını okudu.

Tek bir taşına tüm hazinelerin feda edildiği İstanbul'u, ilçe ilçe, adım adım dolaştıklarını anlatan Erdoğan, "Dünyanın güneşi ile tartılsa, değeri bulunamayacak bir inci olan İstanbul için ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.