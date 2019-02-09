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AK Parti'nin Aydın mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 18:33 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) "Yıkım ekibi yine ellerini ovuşturmaya başladı. Bunların Türkiye'nin geleceği için tek bir projeleri, tek bir planları, tek bir hayalleri yoktur ama her seçimde 'armut piş, ağzıma düş' misali ülkenin yönetiminin kendi ellerine verilmesini beklerler. Şimdi yine aynı hevesle kıvranıyorlar. Bunun için CHP'ye, PKK'nın güdümündeki partiye, onlarla güya milliyetçilik iddiasındaki bir başka partiye kadar hepsi bir araya gelebiliyor" - "Ama ne diyorlar; 'Bize hakaret ediyorsunuz'. Yok biz gerçeği söylüyoruz, olanı söylüyoruz. Söyleyeceğiz ki milletimiz 31 Mart'ta isabetli bir karar versin. Diyorlar ki; 'Bak siz de ittifaksınız'. Dur orada dur, bizimki Cumhur İttifakı, Cumhur."

AYDIN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıkım ekibi yine ellerini ovuşturmaya başladı. Bunların Türkiye'nin geleceği için tek bir projeleri, tek bir planları, tek bir hayalleri yoktur ama her seçimde 'armut piş, ağzıma düş' misali ülkenin yönetiminin kendi ellerine verilmesini beklerler. Şimdi yine aynı hevesle kıvranıyorlar. Bunun için CHP'ye, PKK'nın güdümündeki partiye, onlarla güya milliyetçilik iddiasındaki bir başka partiye kadar hepsi bir araya gelebiliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen AK Parti Aydın Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "Burası Aydın'dır efeler yurdu, eğmedi başını dağ gibi durdu, söz benimdir dedi mührünü vurdu, yürü Menderes'im devran senindir, okunan ezanlar senin sesindir." ifadeleriyle tüm Aydınlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Aydın'ın kor yürekli efeleri, İstiklal Harbi'nde ülkelerine, milletine, namusuna sahip çıkmıştı, Aydın'ın koca yürekli efeleri 1950 yılında demokrasiye, milli iradeye, geleceklerine sahip çıkmıştı. Aydın'ın engin yürekli efeleri bugün burada bir kez daha şehrine, onunla birlikte istiklaline ve istikbaline maşallah sahip çıktığını gösteriyor." diye konuştu.

- "Bu meydanda Türkiye'nin ruhu var"

"Bu ne ihtişam Aydın, bu ne coşku Aydın." diyen Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdiden 31 Mart'ı görüyorum. Bu meydanda Türkiye'nin ruhu var, bu meydanda medeniyetimizin kökleri var, bu meydanda coğrafyamızın kokusu var. Bu meydanda, yürüdüğünde dağların yürüdüğü, düşmanların yüreğini korkunun saldığı, mavzerinin tetiğine dokunduğunda cihanın titrediği efeler var. Bu meydanda, 'Aydın'da cami minaresinde düşmanın mavi bayrağı dalgalanırken sen efe olamazsın' diyerek efeleri Milli Mücadele saflarına katan Baltaköylü Arşın Teyzelerin dirayeti var. Tanır mısın Arşın Teyze'yi? Onun burada ruhu var." ifadelerini kullandı.

Aydın'ın sadece erlerinin değil hanımlarının da efe olduklarını söyleyen ve "Kaldı 49 gün, çok çalışacağız. Artık bu işi 31 Mart'ta bitireceğiz. Hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, "Maşallah, inandım ben size. Siz bu işi başaracaksınız. Bu meydanda sadece çalıkakıcı bulunmaz. Bulunur mu? Bulunmaz. Ey Aydın, Anadolu'daki varlığımızın sembol şehri Aydın, kurtuluşun ve kuruluşun şehri Aydın, Menderes'in şehri Aydın. İşte bu Aydın inşallah 31 Mart'ta da AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın yanında duracaktır, ben buna inanıyorum. Türkiye'nin sanayileşmesinde, turizmdeki atılımlarında, tarım üretiminin hayvancılığın gelişmesinde çok büyük katkıları olan Aydın, inşallah 31 Mart'ta da büyük bir şehircilik hamlesiyle ufkunu daha da genişletecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların "Aydın seninle gurur duyuyor" şeklideki ifadelerine, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum" diye karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aydın dün Menderes'in yanında durup demokrasi mücadelesindeki safını belli etmişti. İnşallah Aydın bügün de ülkemizin beka mücadelesinde bizim yanımızda yerini alacaktır. Geçmişi şanlı, insanı mert, toprağı bereketli Aydın'a böylesi yakışır. Aydın'ın gözüken kısmının kökleri Adriyatik'ten Asya'ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılır. Buradan çıkan kökler, buradan yayılan dallar sayesinde biz bin yıldır Anadolu'yu vatanımız yapabildik. Bizim bırakınız cihan devletlerimizi, Aydın'daki beyliklerimizin tarihi dahi bugün güya bize medeniyet dersi verenlerin tarihinden eskidir. Maziden atiye uzanan köprümüzün kilit taşı Aydın, inşallah geleceğimizde de aynı görevi üstlenmeyi sürdürecektir. Ben size inanıyorum."

Vatandaşlarla, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini tekrarlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye için dertlenmek, Türkiye için çalışmak, Türkiye'ye hizmet etmek öyle her babayiğidin karı değil, harcı da değil. Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koymamış, tek bir hayırlı hizmete imza atmamış olan yıkım ekibi var ya tanıyorsunuz onları değil mi? Kim o yıkım ekibi? İşte o yıkım ekibi yine ellerini ovuşturmaya başladı. Bunların Türkiye'nin geleceği için tek bir projeleri, tek bir planları, tek bir hayalleri yoktur ama her seçimde 'armut piş, ağzıma düş' misali ülkenin yönetiminin kendi ellerine verilmesini beklerler. Şimdi yine aynı hevesle kıvranıyorlar. Bunun için CHP'ye, PKK'nın güdümündeki partiye, onlarla güya milliyetçilik iddiasındaki bir başka partiye kadar hepsi bir araya gelebiliyor."

"Beden ölür çürür cana bakın siz, kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan hakikatten yana bakın siz" dizelerini okuyan Recep Tayyip Erdoğan, "Söyle bana arkadaşını, söyleyim sana kim olduğunu. Değil mi? Şimdi CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle yürüyor, terör örgütünün siyasi temsilcileriyle yürüyor. Öyle mi? Öyleyse 'Bizim onlarla ilgimiz yok', geç o işi geç, kiminle yürüdüğün önemli. Onun yanında bakıyorsun İYİ Parti. Kiminle yürüyor? Onlarla yürüyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyim sana kim olduğunu. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi, o da onlarla yürüyor, kol kola. HDP, 4'lü, bunlar 4'lü çete beraber yürüyorlar. Ama ne diyorlar; 'Bize hakaret ediyorsunuz'. Yok biz gerçeği söylüyoruz, olanı söylüyoruz. Söyleyeceğiz ki milletimiz 31 Mart'ta isabetli bir karar versin. Diyorlar ki, 'Bak siz de ittifaksınız'. Dur orada dur, bizimki Cumhur İttifakı, Cumhur." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

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