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AK Parti'nin Aydın'daki başkan adayı Mustafa Savaş

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2019 16:00 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu - Daha önce büyükşehir belediyesi için adaylığını açıklayan ancak iki parti arasındaki ittifak görüşmelerinin ardından adaylığını geri çeken Ümmet Akın, Efeler ilçesinden aday gösterildi

AK Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı, halen Aydın milletvekili olan Mustafa Savaş oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katılımıyla Atatürk Spor Salonu’nda AK Parti Aydın Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda ildeki 7 ilçede Cumhur İttifakı kapsamında MHP adaylarının desteklenecek olması nedeniyle büyükşehir ve 10 ilçenin belediye başkanı adayları açıklandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş olurken, 2 ilçede belediye başkan adayını değiştiren AK Parti, 2 ilçe belediye başkanını ise yeniden aday gösterdi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk yeniden AK Parti'nin adayı olurken Köşk’te Rıfat Kadri Kılınç’ın yerine Nuri Güler, Yenipazar’da ise Zafer Savcı’nın yerine Suat Menderes aday gösterildi.

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Efeler ve Nazilli başta olmak üzere 7 ilçede aday göstermedi.

Toplantıda yapılan açıklamada Cumhur İttifakı adaylarının Nazilli'de mevcut başkan Haluk Alıcık, Efeler ilçesinde halen Germencik Belediye Başkanı olan Ümmet Akın, Söke’de Beliğ Azbazdar, İncirliova’da Gürşat Kale, Germencik’te İsmet Akın, Karacasu’da Zeki İnal, Karpuzlu’da Hilmi Dönmez olduğu belirtildi.

Efeler ilçesinden aday gösterilen Ümmet Akın, daha önce büyükşehir belediyesi için adaylığını açıklamış ancak iki parti arasındaki ittifak görüşmelerinin ardından adaylığını geri çekmişti.

AK Parti'nin Aydın'daki il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Aydın: Mustafa Savaş

Bozdoğan: Ufuk Altıntaş

Buharkent: Mehmet Erol

Çine: Celal Özden

Didim: Mümin Kamacı

Kuşadası: Fuat Akdoğan

Koçarlı: Nedim Kaplan

Kuyucak: Metin Ertürk

Köşk: Nuri Güler

Sultanhisar: Ertegün Ünal

Yenipazar: Suat Menderes

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