AK Parti'nin Bağcılar mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 50 günde Sivas'tan başlayıp Uşak'ta sona eren 59 il mitingi ve bunun yanında birçok ilçe mitingi yaptım. İstanbul'un son mitingimizi yaptığımız Bağcılar'la birlikte 28 ilçesinde, Ankara'nın da 11 ilçesinde mitingler yaptım. Böylece 50 günde 102 miting ve daha çok televizyon programları vesairelerle yolumuza devam ettik." dedi.

Erdoğan, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi partisinin son mitingini Bağcılar'da yaptı.

Katılımcılara, akrabalarını arayıp oylarını AK Parti'ye vermelerini söylemelerini isteyen Erdoğan, "Bizler 31 Mart'ta sadece Türkiye'de değil inşallah başta İslam dünyası olmak üzere ve karşımızda dikilenlere mesajımızı farklı vereceğiz. Muhabbet, inşallah muhabbeti getirecek ama bizlere karşı tavır içinde olanlara da 'Siz kiminle uğraşıyorsunuz?' dedirteceğiz." ifadelerini kullandı.

Bağcılar'ın AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı zirveye çıkardığını dile getiren Erdoğan, "Bağcılar, bizim ilk günden itibaren yol arkadaşımız, kader arkadaşımız oldu. Bağcılar 1994'ten beri hem ilçemizin hem de İstanbul üzerine CHP karabasanının çökmesine izin vermedi. CHP, çöp, çukur, çamur... Hatta 94'ün gerisine gidelim, Bakırköy'den Bağcılar ayrıldığı zaman buranın hali neydi? Biz burada seçim kampanyasını çizmelerle yaptık. Şimdiki gibi nerede cadde, nerede sokak. Feyzullah Kıyıklık kardeşimizle beraber burada kampanyamızı yaptık ve o seçimden zaferle çıktık. O günden bugüne eğer aynı irade şu anda burada zafere koşuyorsa, demek ki hizmet burada karşılığını buldu. Milli iradenin sarsılmaz, yıkılmaz bir kalesi olarak Bağcılar tercihini daima eser, hizmet siyasetinden yana kullandı." diye konuştu.