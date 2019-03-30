HABER

AK Parti'nin Bağcılar mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 18:18 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Son 50 günde Sivas'tan başlayıp Uşak'ta sona eren 59 il mitingi ve bunun yanında birçok ilçe mitingi yaptım. İstanbul'un son mitingimizi yaptığımız Bağcılar'la birlikte 28 ilçesinde, Ankara'nın da 11 ilçesinde mitingler yaptım. Böylece 50 günde 102 miting ve daha çok televizyon programları vesairelerle yolumuza devam ettik" - "Bizler 31 Mart'ta sadece Türkiye'de değil inşallah başta İslam dünyası olmak üzere ve karşımızda dikilenlere mesajımızı farklı vereceğiz. Muhabbet, inşallah muhabbeti getirecek ama bizlere karşı tavır içinde olanlara da 'Siz kiminle uğraşıyorsunuz?' dedirteceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 50 günde Sivas'tan başlayıp Uşak'ta sona eren 59 il mitingi ve bunun yanında birçok ilçe mitingi yaptım. İstanbul'un son mitingimizi yaptığımız Bağcılar'la birlikte 28 ilçesinde, Ankara'nın da 11 ilçesinde mitingler yaptım. Böylece 50 günde 102 miting ve daha çok televizyon programları vesairelerle yolumuza devam ettik." dedi.

Erdoğan, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi partisinin son mitingini Bağcılar'da yaptı.

Katılımcılara, akrabalarını arayıp oylarını AK Parti'ye vermelerini söylemelerini isteyen Erdoğan, "Bizler 31 Mart'ta sadece Türkiye'de değil inşallah başta İslam dünyası olmak üzere ve karşımızda dikilenlere mesajımızı farklı vereceğiz. Muhabbet, inşallah muhabbeti getirecek ama bizlere karşı tavır içinde olanlara da 'Siz kiminle uğraşıyorsunuz?' dedirteceğiz." ifadelerini kullandı.

Bağcılar'ın AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı zirveye çıkardığını dile getiren Erdoğan, "Bağcılar, bizim ilk günden itibaren yol arkadaşımız, kader arkadaşımız oldu. Bağcılar 1994'ten beri hem ilçemizin hem de İstanbul üzerine CHP karabasanının çökmesine izin vermedi. CHP, çöp, çukur, çamur... Hatta 94'ün gerisine gidelim, Bakırköy'den Bağcılar ayrıldığı zaman buranın hali neydi? Biz burada seçim kampanyasını çizmelerle yaptık. Şimdiki gibi nerede cadde, nerede sokak. Feyzullah Kıyıklık kardeşimizle beraber burada kampanyamızı yaptık ve o seçimden zaferle çıktık. O günden bugüne eğer aynı irade şu anda burada zafere koşuyorsa, demek ki hizmet burada karşılığını buldu. Milli iradenin sarsılmaz, yıkılmaz bir kalesi olarak Bağcılar tercihini daima eser, hizmet siyasetinden yana kullandı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son 50 günde Sivas'tan başlayıp Uşak'ta sona eren 59 il mitingi ve bunun yanında birçok ilçe mitingi yaptım. İstanbul'un son mitingimizi yaptığımız Bağcılar'la birlikte 28 ilçesinde, Ankara'nın da 11 ilçesinde mitingler yaptım. Toplam 39 ilçede miting yaptım. Durmak yok. Çünkü Rabbim çalışana veriyor. Öyleyse çalışacağız. Böylece 50 günde 102 miting ve daha çok televizyon programları vesairelerle yolumuza devam ettik. Ne için? Çünkü biz yola milletimizle çıktık. AK Parti'yi milletimiz yarattı. Hep milletimizle birlikte yürüdük. Arif Nihat Asya diyor ya 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan.' Şimdi de yine milletimizle hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Bu uzun yürüyüşte Bağcılar hep yanımızda oldu. 31 Mart'ta Bağcılar'dan bu sefer daha büyük bir zafer bekliyoruz. Artık herhalde 61,3 değil, daha yukarılara çıkacağız. 31 Mart'ta Bağcılar'ın İstanbul'da yine öncü olmasını, İstanbul'a yine liderlik etmesini arzu ediyoruz."

- "Bağcılar böyle durduğu zaman bunlara mama çıkar mı?"

31 Mart'ın sıradan bir yerel seçim olmaktan çıktığını ifade eden Erdoğan, katılımcılara şöyle seslendi:

"Kimin kimlerle bir araya geldiğini, yoldaşlık yaptığını, ittifak kurduğunu sizler de görüyorsunuz. Pensilvanya'nın ulaklarının ta okyanus ötesinden yaptığı açıklamaları siz de izliyorsunuz. Daha seçimler bile olmadan nasıl FETÖ'cülerin heyecana kapıldığına sizler de şahit oluyorsunuz. Beyni sulanmış, darbe dönemlerinin kullanışlı aparatlarının nasıl intikam kelimesini, rövanş kelimesini ulu orta kullandıklarını sizler de takip ediyorsunuz. Bunların beyni sulanmış ya, size mama yok bu memlekette, yok. Bağcılar böyle durduğu zaman bunlara mama çıkar mı? Bu pastadan bunlara bir şey çıkar mı? Ama bunlar hep menfaatçi oldukları için hala bekliyorlar. Daha sandıklar bile kurulmadan Kandil'in uzantılarının nasıl CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarına posta koyduklarını seyrettiniz değil mi?"

Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin ve HDP milletvekillerinin açıklamalarını içeren videoları katılımcılara izlettikten sonra şöyle konuştu:

"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara var. Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Nerede var? Irak'ın kuzeyinde var. Bay Sezai, çok meraklıysan terör sevicileri de al yanına, defolun oraya gidin. Bunun için yarın çok önemli. Beka meselesi diyoruz ya, işte bundan dolayı beka meselesi. Terör koridoru kurdular, Suriye'nin kuzeyinde. Kim? YPG, PYD ve burada bizim 100'ü aşkın vatandaşımızı şehit ettiler. Bay Kemal çıkmış, 'YPG'nin bizimle ne işi var?' diyor. Saflığa veriyor biliyor musunuz? Sen kime anlatıyorsun bunları? Çünkü biz Afrin'e girdiğimiz zaman 'Afrin'e niye giriyor?' dedi Mehmetçik için. Öğreneceksin Bay Kemal, öğreneceksin. Çünkü onlarla dirsek temasında, onlarla beraber. İşte Adalar'da belediye başkan adayları var. Bay Kemal İstiklal Marşı okuyor ama belediye başkan adayı CHP'nin, okumuyor. Çünkü bunlar ezan, bayrak düşmanı, İstiklal Marşı'mızın düşmanı. O kişi zaten aslen de HDP'li. CHP onu şimdi Adalar'dan aday gösterdi. Adalar'da yaşayan kardeşlerim, siz İstiklal Marşı'nın karşısında duran bu adama oy mu vereceksiniz? Adalar inşallah yarın Özlem Kardeşimize sahip çıkarak, bir değişimi, dönüşümü Adalar'da yapacak."

(Sürecek)

AK Parti'nin Bağcılar mitingi

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Son 50 günde Sivas'tan başlayıp Uşak'ta sona eren 59 il mitingi ve bunun yanında birçok ilçe mitingi yaptım. İstanbul'un son mitingimizi yaptığımız Bağcılar'la birlikte 28 ilçe

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bağcılar

En Çok Okunan Haberler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de yangın paniği: Mahsur kalanları mahalle sakinleri kurtardı

Büyük yangın paniği! Yardıma mahalleli koştu

Malatya'da kanalizasyon çalışmasında göçük

Bir anda göçük altında kaldı! Korkutan olay

Diyarbakır'da kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Mine Koraş hakkında karar verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.