AK Parti'nin Balıkesir mitingi

Balıkesir'in her dönemde milletin uyanışına öncülük ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından Balıkesir'e gelip Zağanos Paşa Camisi'nde kürsüye çıkarak Gazi Mustafa Kemal 'iradeimilliye'nin tüm milletin iradesi demek olduğunu söylüyordu. Nerede? Zağanos Paşa Camisi'nde. Buraları çok iyi anlamamız lazım. Balıkesir sadece kurtuluşa değil, kuruluşa da öncülük etmiştir. İnşallah 31 Mart'ta da Balıkesir dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılacak yeni bir uyanış, yeni bir şahlanış, yeni bir silkiniş bayrağını yükseltecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Seyfettin’in, "Ey Türk genci aç gözünü azıcık, etrafına bir dikkat et gördüğün hayal değil, hakikati pek açık. Pusu kurmuş herkes sana bak bugün, artık uyan keyif zamanı değil, içtiklerin bade değil hep zehir." şeklindeki ifadelerini aktardı.

Vatandaşlara, "Balıkesir, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Balıkesir, 31 Mart’ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor muyuz? Balıkesir, 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, "Maşallah barekallah. Tabiatıyla ayrı güzel, deniziyle ayrı güzel, tarihiyle, insanıyla ayrı güzel Balıkesir'e işte bu yakışır." dedi.

AK Parti'nin bugüne kadar 81 vilayetin hepsinde gerçekleştirdiği hizmetlerle Türkiye'ye adeta çağ atlattığını söyleyen Erdoğan, Balıkesir'e Afyonkarahisar’dan selam getirdiğini, oradaki alanın da "lebalep" dolu olduğunu ifade etti.

Hükümete geldiklerinde satın alma paritesine göre dünyanın 17'nci ülkesi olan Türkiye'yi, bugün 13'üncülüğe yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, "Yıl sonu inşallah bu 12'nciliğe olacak. Yaptığımız hizmetlerle ülkemizin her karışına, her köşesine, her insanına dokunduk. Hayat kalitesini artırdık." diye konuştu.

- "Milletin kararının üzerinde asla bir başka irade yoktur"