AK Parti'nin Balıkesir mitingi

BALIKESİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Domates, patates hepsi inmeye başladı mı, başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kuvayımilliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin iki katından fazla büyütüldüğünü, kamulaştırma çalışmalarının bitirildiğini, yakında alt yapı faaliyetlerine geçileceğini belirtti. Erdoğan, böylece 20 bin kişilik ilave istihdama imkan sağlanacağını ifade etti.

Körfez bölgesinde de tarım ihtisas organize sanayi bölgesi kurmak üzere hazırlıklara başlandığını söyleyen Erdoğan, Bandırma'ya da 2 bin kişinin istihdam edileceği metal, yarı metal üzerine organize sanayi bölgesi kurulduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye'deki bor rezervinin yüzde 20'sine sahip Bigadiç bölgesinin bor madeninin kullanım alanı genişledikçe yeni yatırımlara, istihdama kavuşacağını aktardı.

Balıkesir'in termal su zenginliğinin sağlıkta, turizmde, tarımda en iyi şekilde kullanılması için yeni projelerin geliştirildiğini ifade eden Erdoğan, özellikle termal turizmin mevcut ikinci konutlarının kış mevsiminde değerlendirilecek şekilde geliştirilmesi çalışmalarının desteklendiğini kaydetti.