AK Parti'nin Balıkesir mitingi

BALIKESİR (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hükümet olarak 16 yıllık dönemde aile, çalışma ve sosyal hizmetler alanında büyük bir değişim, dönüşüm gerçekleştirdik. Muhalefetin hayal dahi edemeyeceği hizmetler gerçeğe dönüştü çünkü aşkla koşan yorulmaz." dedi.

Selçuk, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, partisince Kuvayımilliye Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde konuştu.

Balıkesir'in, yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla, kadınıyla Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da Türkiye'ye sahip çıktığını belirten Selçuk, şehrin 31 Mart seçimlerinde de dik duruşunu sürdüreceğine inandığını kaydetti.

Bakan Selçuk, 16 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye için yapılanlara Balıkesir halkının da şahit olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin başlattığı olumlu yürüyüşü engellemek için çok çalıştılar. Ancak bu şanlı milletin, memleket sevdasını hesaba katmadılar. Bilmiyorlar ki bizim mücadelemiz, milletimizin mücadelesidir. Bizim mücadelemiz, bin yıllık kadim kültürümüzün mücadelesidir. AK Parti, bu sorumlulukla milletimize hizmeti bir gönül işi olarak yapıyor. Milletimizin emanetlerine sahip çıkarak tek bir kuruşu dahi israf etmeden hizmet ediyoruz."