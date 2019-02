AK Parti'nin Balıkesir mitingi

Erdoğan, bu çalışmanın henüz taslak aşamasında olduğuna ve nihai safhaya ulaştığında tüm detaylarının milletle paylaşılacağına işaret ederek, yeni askerlik sisteminin şimdiden ülkeye, millete, gençlere ve Türk ordusuna hayırlı olmasını diledi.

- "İstikameti millet olmayanın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin, siyasi partiler ve adaylar için milletin nezdinde adeta tartıya çıktıkları, kalibrelerini, vizyonlarını, projelerini ortaya koydukları birer imtihan vesilesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi 17 yıldır yöneten bir parti olarak hem yaptıklarını anlattıklarına hem de yapacakları yeni projelerini, yeni vizyonlarını ifade ettiklerine işaret eden Erdoğan, "Yaptıklarımızı hangi heyecanla anlatıyorsak, projelerimizi onun iki katı heyecanla dile getiriyoruz. Çünkü biz bu millete, bu ülkeye aşığız. Bunun için de şehirlerimizi yeni hizmetlerle, yeni eserlerle buluşturmak istiyoruz. Belediyecilikte 25 yıllık, hükümette 17 yıllık tecrübeye sahibiz. Bu süreçte başardığımız her hizmet, diktiğimiz her eser, kazandığımız her başarı bizim için sadece bir sonraki adımın işaretidir. Asla tamam demedik. Yeter demedik, yorulduk demedik. Her güne daha azimli, daha enerjik, daha kararlı başladık." ifadesini kullandı.