AK Parti'nin Bartın mitingi

"İnşallah kısa sürede yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Toplam 3,5 milyar lira maliyeti olan Zonguldak, Amasra, Kurucaşile bölünmüş yolunun yarısından fazlasını tamamladık. Aynı şekilde Çakraz Tüneli'ni Cumayanı Viyadüğü'nü, Gölderesini Köprüsü'nü ve Bartın şehir geçişindeki Şehitlik Köprüsü'nü tamamladık. Biz yaptık, biz dertliyiz, biz milletimize aşığız. Bu yolun kalan kesimi ve proje içindeki tünelleri de 2 yıla bitiriyoruz. Biz Ferhat'ız, siz Şirin, dağları deleceğiz, tünelleri açacağız. Ferhat'ın aşkı bunu gerektirir. Kozcağız-Yenice-Karabük ayrım yolunu inşallah seneye sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bartın-Çaycuma ayrımı Kozcağız yolunu, Bartın-Arıt-Aydınlar yolunu Bartın-Çaycuma-Devrek-Zonguldak ayrım yolunu ve Ulus-Pınarbaşı-Azdavay-Ağlı ayrım yolunu ise 2 yıla kadar tamamlıyoruz."

Aynı zamanda bir liman şehri olan Bartın'a tarihi nitelikte yatırımlar yaptıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"150 yıllık bir proje olan bölgenin kaderini tayin edecek Filyos Limanı altyapı inşaatında yarıya geldik. Bu projeyle Batı Karadeniz'de kuzey-güney aksında kombine taşımacılık hizmeti verilecek bir liman kompleksi hayata geçiriliyor. Proje sadece Bartın'ın değil Zonguldak'ın ve Karabük'ün de ortak projesi olacak. Liman'ın ve bağlantılı projelerin faaliyete geçmesiyle bu şehirlerimiz tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi olacak. Altyapı inşaatını seneye tamamlayacağımız Filyos'ta, üstyapı inşasına da 2021 yılında başlayıp, 2023 yılında inşallah limanı hizmete sunacağız. Amasra Limanı yolcu iskelesi ve küçük tekne yanaşma yerini ve Tarlaağzı ve Kurucaşile balıkçı barınaklarını inşa ettik. Amasra Limanı'ndaki mendirek inşatımız devam ediyor. Bartın için önemini bildiğimiz Adapazarı, Karasu Limanı, Akçakoca, Ereğli ve Bartın Limanı demiryolu projesiyle ilgili çalışmalar başladı. Yapımı süren Adapazarı Karasu Limanı Demiryolu projesinin devamı olacak bu hatla ilgili çalışmalar fizibilite aşamasındadır. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde yapımına başlamayı planlıyoruz."