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AK Parti’nin Batman ilçe ve belde belediye başkan adayları belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 01:41 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) Batman ilçe ve belde belediye başkan adayları açıklandı.Sason ilçesinde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, belediye başkan adayları ve davetliler katıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) Batman ilçe ve belde belediye başkan adayları açıklandı.
Sason ilçesinde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, belediye başkan adayları ve davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Batman ve ilçelerinde AK belediyeciliği halkın desteği ve gayreti ile kazanacaklarını söyledi. Gülaçar, bunun için yola çıktıklarını en büyük zenginliklerinin birlik ve beraberlikleri olduğunu söyledi.
Gülaçar’ın ardından konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ise, Batman halkının talepleri göz önünde bulundurularak adayların belirlendiğini söyledi. Özdemir, "Aday adaylarımızın hepsi de bir birinden değerlidir. Bizim için bu saatten sonra aday tartışması kapanmıştır. Adaylar belirlendikten sonra bize düşen, Batman’da AK Parti’nin başarısı için çabalamaktır, bu hepimizin vazifesidir” dedi.
Konuşmaların ardından AK Parti MKYK üyesi Osman Nuri Gülaçar, hazırlanan platforma Batman’da 5 ilçe ve 5 beldenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Sason ilçesinde Muzaffer Aslan, Kozluk ilçesinde Mehmet Veysi Işık, Gercüş ilçesinde Gündüz Günaydın, Beşiri ilçesinde Hüsamettin Akın, Hasankeyf ilçesinde Abdulvahap Kusen, Yücebağ beldesinde Abdullah Bil, Kayapınar beldesinde Abdulmütalip Bademci, İkiköprü beldesinde Yakup Kıyanç, Balpınar beldesinde Hüseyin Geylani AK Parti’den belediye başkan adayı oldu. Bekirhan beldesinde ise adayın daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

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