AK Parti'nin belediye başkan adayları

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Belediye başkan adayı olarak açıklanan Burak Süzülmüş, "Kırklareli gerçekten hak ettiği hizmete en kısa sürede kavuşacaktır. AK Parti milletin hizmetkarı olan bir partidir. Biz de hizmetkar olmak için bu yola baş koyduk." dedi.

Süzülmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenti "ak belediyecilik" ile tanıştıracaklarına inandıklarını söyledi.

Kendisini bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür eden Süzülmüş, Kırklareli'nin ihtiyaç ve sıkıntılarını iyi bildiğini, bu yönde çalışmalar yapacağını belirtti.

Yerel seçimleri kazanacaklarına inandığını aktaran Süzülmüş, "Doğduğum, büyüdüğüm, evlendiğim, doyduğum topraklara hizmet edebilmek amacıyla bu yola çıktım. Yerel seçim öncesi sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Kırklareli gerçekten hak ettiği hizmete en kısa sürede kavuşacaktır. AK Parti milletin hizmetkarı olan bir partidir. Biz de hizmetkar olmak için bu yola baş koyduk." şeklinde konuştu.

Seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayacaklarını dile getiren Süzülmüş, seçimde herkesin desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.