AK Parti'nin belediye başkan adayları

Atilla'nın talimatıyla halkın kaynaklarının doğrudan halka hizmet olarak sunulması için hazırlanan projeler hayata geçirildi. DBP'li yönetim döneminde terör örgütü PKK ve HDP'nin çeşitli bahanelerle çağrısı üzerine ulaşım hizmetinin aksatılması ve çöplerin toplanmaması gibi vatandaşa yaşatılan çile sona ererken, yaşam standartlarını yükselten çalışmalar gerçekleştirildi.

Terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın görevden alınmasından sonra yerine kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında İçişleri Bakanlığınca 1 Kasım 2016'da belediyeye görevlendirilen Cumali Atilla, kaynakların doğrudan halka hizmet olarak sunulması için önemli projeleri uygulamaya geçirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Atilla, 1 Kasım 2016'dan bu yana Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürütüyor.

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak görevlendirilen Cumali Atilla oldu.

Atilla'nın görevlendirilmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra kırsal mahallelere de kaliteli hizmet sunmak için yoğun çaba gösterdi.

- 2 yılda 1,2 milyar lira yatırım

Atilla'nın talimatıyla iki yılda yapılan 1,2 milyar liralık yatırımla kentin çehresi değişirken, sıfır borç ile halka kaliteli hizmet sunuldu.

Kültürel ve sosyal hizmetler de dahil olmak üzere kaldırım, yol, park, yeşil alan, tesis, tarım ve hayvancılık projeleriyle 543 milyon 537 bin liralık yatırım yapılarak DBP'li yönetim döneminde belediyenin yüzde 12 olan yatırım miktarı yüzde 40'a çıkarıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) ise son iki yılda 647 milyon 745 bin lira yatırımla kent genelinde 74 içme suyu, kanalizasyon, atık su ve yağmursuyu projesini tamamladı. İl genelinde yapımı devam eden 44 proje ise yıl sonunda bitirilecek.

Kentin cadde ve bulvarlarına 2017'de 600 bin ton sıcak asfalt yapan belediye, bu yıl da merkeze bağlı 4 ilçede 800 bin ton sıcak asfalt dökmeyi başardı.