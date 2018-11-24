AK Parti'nin belediye başkan adayları

AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut başkan Menderes Türel oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına Menderes Türel'in aday gösterildiğini açıkladı.

Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençliğinden itibaren 35 yıldır Antalya'ya hizmet ettiğini söyledi.

Bu heyecanı ilk defa 2004 seçiminde yaşadığını anımsatan Türel, o dönem oda başkanlığından istifa edip aday olduğunu, adaylık açıklamasında da "Benim için önemli olan makam veya mevki değil, sorumluluktan kaçmadığımı tarih önünde Antalya kamuoyuna göstermektir." dediğini ifade etti.

Milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığını 2014'te bıraktıktan sonra belediye başkanlığı sorumluluğunu yeniden üstlenerek aday olduğunu aktaran Türel, şunları kaydetti:

"Bizim memleket sevdamız öyle içi boş sözlerden ibaret değil. Bizim hayatımız Antalya'dır, hayallerimiz Antalya'dır. Allah şahidimizdir ki ilk günden bu yana gece gündüz demeden çalıştık, hala çalışıyoruz. İnşallah çalışmaya da devam edeceğiz. 2004'te belediye başkanlığında ilk dönemimizdi. Acemiydik fakat kararlıydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle büyük işler yaptık. 2014'te aday olduğumda 'Hep beraber çok daha güzel hizmetler vereceğiz. Artık Antalya ekibi olarak çok tecrübeli, çok güçlüyüz.' demiştim. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, teşkilatımız ve hep birlikte güçlü bir ekiptik. Bu sayede beş senede büyük hizmetler yaptık. Beş yıl daha inşallah Antalya'mızın hizmetkarı olacağız."