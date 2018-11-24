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AK Parti'nin belediye başkan adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 17:03 | Son Güncelleme

Bitlis Belediye Başkanlığına, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanğlay aday gösterildi - AK Parti Bitlis Merkez İlçe Başkanı Engin Günceoğlu: - "İnşallah Bitlis'te hiçbir sıkıntı yaşamadan belediyeyi alacağız. Buna inanıyorum ve umut ediyoruz"

BİTLİS (AA) - AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanğlay, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Bitlis Belediye Başkan adayı oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende AK Parti'nin Bitlis Belediye Başkan adayının, partisinin İl Başkanı Nesrullah Tanğlay olduğunu açıkladı.

AK Parti Bitlis Merkez İlçe Başkanı Engin Günceoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tanğlay'ın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adayı gösterilmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Günceoğlu, "Teşkilatımızın motivasyonu artmıştır. İnşallah Bitlis'te hiçbir sıkıntı yaşamadan belediyeyi alacağız. Buna inanıyorum ve umut ediyoruz." dedi.

- Nesrullah Tanğlay'ın öz geçmişi

Bitlis'te 1975'te dünyaya gelen Tanğlay, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nü bitirdi.

1996 yılından bu yana ticaretle uğraşan Tanğlay, AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayarak mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

8 şubat 2015'ten bu yana AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdüren Tanğlay, evli ve 3 çocuk babası.

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