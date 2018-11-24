AK Parti'nin belediye başkan adayları

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, mevcut başkan Alinur Aktaş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Alinur Aktaş olduğunu açıkladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adaylık açıklamasının Aktaş'a ve Bursa'ya hayırlı olmasını temenni etti.

Salman, hep birlikte çalışarak Bursa'yı çok daha güzel yerlere getireceklerini belirterek, "Bursa, AK Parti'ye her dönemde oy verdi. İnşallah bu dönemde de yoğun bir destek alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık bir yıl önce Aktaş'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirildiğini anımsatan Salman, şöyle devam etti:

"Aktaş sempatik tavırlarıyla, gayretiyle, Bursa'nın sorunlarına pratik çözümleriyle kamuoyunda kısa sürede sevildi. Kamuoyunca oldukça önemli bir şekilde desteklendiğini biliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte 5 yıl boyunca kendi vizyonuyla Bursa'ya gerekli olan yatırımlar, planlar, projeler ve güzel çalışmalar yapacağına yürekten inanıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya devam edeceğiz."