AK Parti'nin belediye başkan adayları

AK Parti'nin Kırıkkale Belediye Başkan Adayı, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Saygılı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Kırıkkale Belediye Başkanlığı'na mevcut Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın aday gösterildiğini açıkladı.

AK Parti Kırıkkale İl Başkan Yardımcısı Arap Ali Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden Kırıkkale Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Saygılı'ya başarılar diledi.

Saygılı'nın adaylığının kente hayırlı olmasını temenni eden Cengiz, "Başkanımız 5 yıldır yaptığı hizmetlerinden dolayı vatandaşlarımızın sevgisini kazandı. İnşallah güzel hizmetlerine yeni dönemde de devam edecek. Başkanımız, ülkemizin geleceği açısından yerel yönetimlerde yapılması gereken kalkınmayla ilgili en güzel hizmetleri sunmaya devam edecektir." diye konuştu.

- Saygılı'nın öz geçmişi

1969 yılında dünyaya gelen Mehmet Saygılı, ilk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1990 yılında mezun olduktan sonra İngiltere'de dil eğitimi alan Saygılı, askerlik hizmetinin ardından 1993 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetine devam etti.