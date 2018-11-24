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AK Parti'nin belediye başkan adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 17:14 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediye Başkanlığı'na, mevcut başkan Mehmet Saygılı aday gösterildi - AK Parti Kırıkkale İl Başkan Yardımcısı Arap Ali Cengiz: - "Başkanımız, ülkemizin geleceği açısından yerel yönetimlerde yapılması gereken kalkınmayla ilgili en güzel hizmetleri sunmaya devam edecektir"

AK Parti'nin Kırıkkale Belediye Başkan Adayı, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Saygılı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Kırıkkale Belediye Başkanlığı'na mevcut Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın aday gösterildiğini açıkladı.

AK Parti Kırıkkale İl Başkan Yardımcısı Arap Ali Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden Kırıkkale Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Saygılı'ya başarılar diledi.

Saygılı'nın adaylığının kente hayırlı olmasını temenni eden Cengiz, "Başkanımız 5 yıldır yaptığı hizmetlerinden dolayı vatandaşlarımızın sevgisini kazandı. İnşallah güzel hizmetlerine yeni dönemde de devam edecek. Başkanımız, ülkemizin geleceği açısından yerel yönetimlerde yapılması gereken kalkınmayla ilgili en güzel hizmetleri sunmaya devam edecektir." diye konuştu.

- Saygılı'nın öz geçmişi

1969 yılında dünyaya gelen Mehmet Saygılı, ilk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1990 yılında mezun olduktan sonra İngiltere'de dil eğitimi alan Saygılı, askerlik hizmetinin ardından 1993 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetine devam etti.

Saygılı, 2009 yılında AK Parti İl Genel Meclis üyeliğine, 2011 yılında da Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanlığına seçildi.

Serbest muhasebeci mali müşavir ruhsatına sahip Saygılı'nın, Kırıkkale Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı, Kırıkkale Üniversitesi Vakfı, Polis Hizmetlerini Güçlendirme Derneği gibi sosyal, kültürel ve yardım amaçlı pek çok kuruluşta üyelikleri bulunuyor.

30 Mart 2014 seçimlerinde AK Parti'den Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen Mehmet Saygılı, evli ve üç çocuk babası.

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