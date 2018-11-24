AK Parti'nin belediye başkan adayları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarını açıkladığı programı 15 Temmuz Millet Meydanı'nda kurulan sinevizyondan izleyen vatandaşlardan İbrahim Yaylagül, seçimlerin kent için hayırlı olmasını temenni etti.

"Bu görevi gönül belediyeciliğiyle, hizmet belediyeciliğiyle sürdüreceğiz inşallah. AK Parti belediyeciliğinin vizyonu doğrultusunda her zaman hesap verebilir, şeffaf, milletimizin tamamını kapsayan hizmet ağıyla Malatya'mızı kuşatan gönül belediyeciliği anlayışıyla milletimize hizmet sevdamızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kendilerinde görevlerin temel esas olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emanet edilen görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Gürkan, şu değerlendirmede bulundu:

Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, millete hizmet etme noktasında, büyük bir sorumluluk gerektiren bu önemli görevi şahsına tevdi eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu belirtti.

Adaydan dolayı memnun olduğunu dile getiren Yaylagül, "Malatya, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. İyi bir başkan. Battalgazi'de çok güzel hizmetleri vardı, ilimiz içinde büyük hizmetler vereceğine eminiz. Kendisinden çok memnunuz. Çalışkan, dürüst her yönüyle güveneceğimiz bir başkanımız oldu çok sevinçliyiz." diye konuştu.

Osman Doğan da Gürkan'ın aday gösterilmesinden mutlu olduğunu, çünkü Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde kendisinin kente bir çok eser kazandırdığını söyledi.

- Gürkan'ın özgeçmişi

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan, 1958 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lisesi öğrenimini Malatya'da tamamlayan Gürkan, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü ve Bolu Eğitim Enstitüsü bölümlerinden mezun oldu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yapan Gürkan daha sonra 1995-2001 yılları arasında MEB İlköğretim Müfettişi, 2001 ile 2003 yılları arasında Malatya İŞ- KUR İl Müdürü olarak görev yaptı.

2004 yılında seçildiği Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini 2004- 2009 (bağımsız) ve 2009- 2013 (AK Parti) dönemlerinde gerçekleştiren Gürkan, yine AK Parti'den 2014 yılındaki yerel seçimlerde Battalgazi Belediye Başkanlığını kazandı.

Gürkan, evli ve 2 çocuk babası.

