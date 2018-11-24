HABER

AK Parti'nin belediye başkan adayları

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 17:40 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Bursalılar bizi yıllardan beri tanıyor, biliyor. Partimizin kurulduğu günden beri çok ciddi destek gördük. İnşallah bu desteği biraz daha artırarak, teyit edeceğiz. Yarınlarımız çok daha güzel olacak"

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği mevcut başkan Alinur Aktaş, "Bursalılar bizi yıllardan beri tanıyor, biliyor. Partimizin kurulduğu günden beri çok ciddi destek gördük. İnşallah bu desteği biraz daha artırarak, teyit edeceğiz. Yarınlarımız çok daha güzel olacak." ifadesini kullandı.

Aktaş, yazılı açıklamasında, 17 yıldır AK Parti davasının içinde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti büyükleriyle yol yürümenin kendisi için büyük bir onur ve şeref olduğunu belirtti.

Yaklaşık bir yıldır devam eden Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine bugün itibarıyla bir kez daha aday gösterildiğini ifade eden Aktaş, "Tabii ki bu, büyük bir kıvanç ama büyük de bir sorumluluk. Bizi bu göreve layık gören çok değerli Genel Başkanım, Cumhurbaşkanım başta olmak üzere büyüklerimize yürekten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, Bursa'nın kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bursa'yı gelecek vizyonuna ekibimizle beraber taşımak, inşallah bugünden sonra bizim sorumluluğumuzda. Bir taraftan Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devam ederken diğer taraftan 31 Mart seçimleri için çalışmalara hız vereceğiz. Görevimizi ifa ederken, 31 Mart 2019'a kadar aday misyonuyla çalmadık kapı bırakmayacağız. Bursalılar bizi yıllardan beri tanıyor, biliyor. Partimizin kurulduğu günden beri çok ciddi destek gördük. İnşallah bu desteği biraz daha artırarak, teyit edeceğiz. Yarınlarımız çok daha güzel olacak."

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlarBİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlar
Mehmet Yarka, ikinci kez Ak Parti Şırnak adayıMehmet Yarka, ikinci kez Ak Parti Şırnak adayı
Ak Parti'nin Batman belediye başkan adayı Murat GüneştekinAk Parti'nin Batman belediye başkan adayı Murat Güneştekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alinur Aktaş Bursa yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti adaylarında dikkat çeken ayrıntı

AK Parti adaylarında dikkat çeken ayrıntı

AK Parti: Cumhurbaşkanı 3 Büyükşehir'in adayını Meclis'te açıklamak istedi

AK Parti: Cumhurbaşkanı 3 Büyükşehir'in adayını Meclis'te açıklamak istedi

Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.