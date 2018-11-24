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AK Parti'nin belediye başkan adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 17:54 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanlığına, 2004-2014 yıllarında bu görevi yürüten Mehmet Abdi Bulut aday gösterildi - Mehmet Abdi Bulut: "Bu göreve layık olup başarılı şekilde seçimi kazanmak için üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalışacağız"

KİLİS (AA) - Ak Parti'nin Kilis Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Mehmet Abdi Bulut, "Bu göreve layık olup başarılı şekilde seçimi kazanmak için üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalışacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Kilis Belediye Başkanı adayı olarak, 2004-2014 yıllarında bu görevi yürüten Mehmet Abdi Bulut'u gösterdi.

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için elinden gelen gayreti göstereceğini belirterek, "Bu göreve layık olup başarılı şekilde seçimi kazanmak için üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalışacağız. Beni bu göreve layık gördükleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti teşkilatına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kuyumcular Odası Başkanı Zafer Bilik ise AK Parti'nin Abdi Bulut'ta karar kılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Verilen kararın tüm Kilis için hayırlı olmasını dileyen Bilik, şunları kaydetti:

"Şu an belediye başkanımız olan Hasan Kara beyefendi ile de yakın zamanda beraber çalıştık. Kilis'in sorunlarını beraber çözmeye çalıştık. İnşallah yeni seçilecek olan belediye başkanımız da Hasan beyin bıraktığı yerden çıtayı bir üste çıkartır. Yeni seçilecek belediye başkanımıza başarılar diliyorum. Kilis'te bir otopark sorunu var, özellikle bu konuya el atılması gerekiyor. Bir diğer isteğimizde en kısa sürede Afrin Barajı'nın tamamlanması ve Kilis'in tekrardan su sorunu yaşamaması."

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de AK Parti teşkilatının, daha önce iki dönem belediye başkanlığı yapmış Abdi Bulut'u aday olarak göstermesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Yapılan tercihin Kilis'e hayırlı olmasını temenni eden Özdemir, "Bundan önceki ve hali hazırda belediye başkanı olan Hasan Kara'ya yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz parti gözetmeksizin Kilis'e hizmet gelmesini istiyoruz. Kilis’te en büyük sıkıntımız işsizlik ve suydu. Bunlar yapılırsa inşallah Kilis'in seviyesinin yükseleceğine inanıyorum." dedi.

- Mehmet Abdi Bulut'un öz geçmişi

Bulut, 1967 yılında Kilis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Uzun süre Kilis'te serbest avukatlık yapan Bulut, 2001 yılında AK Parti Kilis teşkilatının kurucuları arasında yer alan Bulut, 2004-2014 yıllarında AK Parti Kilis Belediye Başkanlığı görevini icra etmişti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Bulut, iyi derecede İngilizce biliyor.

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