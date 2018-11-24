HABER

AK Parti'nin belediye başkan adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 18:08 | Son Güncelleme

AK Parti'nin belediye başkan adayları

GAZİANTEP (AA) - AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut başkan Fatma Şahin olması, AK Parti il yönetiminde memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Fatma Şahin'in aday gösterildiğini açıklamıştı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karardan duyduğu memnuniyetti dile getirerek, "Tüm milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımızla Sayın Fatma Şahin'in kazanması için elimizden geleni yapacağız. Kendisi zaten kentte çok sevilen bir isim. Tekrar aday gösterilmesi nedeniyle büyük bir sevinç yaşandı. Güneydoğu'nun gözdesi olan Gaziantep, Fatma Şahin ile birlikte başarılı projelere imza atmaya devam edecektir inşallah." diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin adayının kente ve millete hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep'in bölgenin en büyük ticaret merkezi olduğunu belirten Yıldırım, "Kentimiz her anlamda büyüyor. Bu anlamda kentimizi modern hale getiren ve çalışmalarını sürdüren Fatma Şahin Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum ve yeniden aday gösterildiği için tebrik ediyorum. İnşallah kentimiz daha büyük hizmetler alacak." dedi.

- Fatma Şahin

20 Haziran 1966 Gaziantep'te doğan Fatma Şahin, evli ve iki çocuk annesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Fakültesi'nden kimya mühendisi olarak mezun olan Şahin, 2001 yılında AK Parti Gaziantep il kurucu üyesi oldu, 2002 seçimlerinde Gaziantep Milletvekili seçildi. 22. 23. ve 24. Dönem Gaziantep Milletvekilliği görevinde bulunan Şahin, 2007 yılında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine getirildi.

TBMM'de Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu, AB Uyum Komisyonu ile TBMM Töre-Namus Cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonunda görev alan Şahin, 61. hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olarak yer aldı. Bakanlık görevinden 26 Aralık 2013 tarihinde ayrılıp Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Şahin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 55'e yakın oy aldı.

PARTNERSınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de! Sınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!
Suriyeli öğrenciler ve aileleri Ata'nın huzuruna çıktıSuriyeli öğrenciler ve aileleri Ata'nın huzuruna çıktı
'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 7'nci durağı Eskişehir oldu'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 7'nci durağı Eskişehir oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatma şahin Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Deliler Fatih' filmine Almanya'da +18 sansürü

'Deliler Fatih' filmine Almanya'da +18 sansürü

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

İlginizi Çekebilir

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahminler

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahminler

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Bir tek o isim gelmedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan hava muhalefeti dedi ama…

Bir tek o isim gelmedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan hava muhalefeti dedi ama…

TBMM karşısındaki lüks otelde siyanürle intihar iddiası

TBMM karşısındaki lüks otelde siyanürle intihar iddiası

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın babası Erdoğan'a seslendi: Ahiretime zarar vermek istemiyorum!

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.