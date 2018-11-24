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AK Parti'nin belediye başkan adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 18:16 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına, mevcut başkan Mehmet Sekmen yeniden aday gösterildi

AK Parti'nin yerel seçimlerde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı, mevcut başkan Mehmet Sekmen oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mehmet Sekmen'in aday gösterildiğini açıkladı.

Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, her alanda gelişen ve kalkınan Erzurum'u dün olduğu gibi bugün de el ve gönül birliğiyle hep birlikte daha büyük hedeflere taşıyacağını belirtti.

Sadece Türkiye'nin değil, bütün mazlum milletlerin umudu olan devlet başkanı, başkomutan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu ulvi vazifede yeniden kendisine gösterdiği imkandan dolayı şükranlarını sunan Sekmen, "Bu aziz davaya duyduğumuz ilk günkü aşkla, durmadan, yorulmadan, daha büyük azim ve kararlılıkla 'Önce millet, önce memleket' şiarımızla liderimiz sayın Erdoğan'ın Türk belediyecilik tarihinde elde ettiği kazanımları ilke edinerek daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sekmen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gönül belediyeciliğimiz ilkesiyle halkımızın hizmetkarı olduğumuzu bir an bile aklımızdan çıkarmadan, istikrar ve güvenin teminatı AK Parti'mizin, 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' felsefesiyle Erzurum'u bölgesinde lider kent yapmak için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Erzurumlu olmak, şeref ve onurların en güzelidir. Dün olduğu gibi bugün de 'gönül belediyeciliği' şiarıyla nasıl ki Erzurumspor'u zirveye taşıdıysak, aziz hemşehrilerimizin dua ve desteğiyle AK davamızın neferi, AK yürekli kıymetli teşkilatımızla birlikte Erzurum'u yeni hedeflerle, daha büyük mega ve dev projelerle buluşturmaya devam edeceğiz."

- "Başkanımız tecrübeli, birikimli ve deneyimli bir insan"

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern ve çağdaş belediyeciliğin AK Parti ile başladığını söyledi.

Bu konuda Erzurum'da da epey yol alındığını anlatan Öz, "İnşallah bu dönemde de seçimlerden sonra bu hızımızla devam edeceğiz. Başkanımız tecrübeli, birikimli ve deneyimli bir insan. Belediyecilik tecrübeleri epey derin. Mevcut döneminde Erzurum'u daha yakından tanıdı. Bunu daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum. İnşallah bu dönem de hayırlara vesile olur." dedi.

- Mehmet Sekmen'in öz geçmişi

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 1958'de doğan Sekmen, ilkokulu dünyaya geldiği Kılıççı köyünde, liseyi İstanbul Fatih İmamhatip Lisesi'nde tamamladı.

İstanbul Üniversite İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da bankacılık ihtisasını tamamlayan Sekmen, gençlik yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.

İş hayatına bir kamu bankasında yöneticilik yaparak başlayan Sekmen, 1985'ten sonra mali müşavirlik ve özel sektörde holding finans yöneticiliği yaptı.

Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başlayan Sekmen, 1989'da Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

1992 yılında Samandıra Belediye Başkanlığına seçilen Sekmen, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde de Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerini tekrar kazanarak Kartal'da 2. dönem belediye başkanı olarak hizmet etti.

Kartalspor Kulübü Başkanlığını 10 yıl yapan Sekmen, kulübün altyapısını kurarak aynı zamanda 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu.

Sekmen, 2002'de genel seçimlerde 22. Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi, TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonunda görevler yaptı.

2003-2005 yılları arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliği yapan Sekmen, 2007'de de 23. Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Karadeniz ve Ege Bölge Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Sekmen, iktisat alanında yüksek lisansına devam etmektedir.

Sekmen, 2014 yılında AK Parti'nin adayı olarak katıldığı yerel seçimlerde de Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu.

Sekmen, evli ve 4 dört çocuk babasıdır.

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