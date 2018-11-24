AK Parti'nin belediye başkan adayları

İlk ve ortaokulu köyünde, liseyi de Bursa Süleyman Çelebi Lisesi'nde tamamlayan Kocatepe, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladıktan sonra Sosyal Bilimler Enstitüsünde halk eğitimi üzerine mastır yaparak "bilim uzmanı" unvanını aldı.

"2014 yılında Artvin'e hizmet yolunda baş koyduğumuz bu yola Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 'Artvin'de hizmetlere devam' diyoruz inşallah. Bu yolda şahsıma desteğini esirgemeyen başta teşkilatımıza ve tüm Artvin halkımıza gönülden teşekkür ederim."

Gıda ve tekstil üzerine ticaretle uğraşan Kocatepe, 1992'de öğretmenliğe başladı. Kocatepe, 2003 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Personel ve Eğitim Daire Başkanı, 2009'da da Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı oldu.

2014 yerel seçimlerinde Artvin Belediye Başkanı seçilen Kocatepe, Ekim 2014'ten bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde Türkiye'yi temsil ediyor.

Evli ve 3 çocuk babası Kocatepe, İngilizce ve Arapça biliyor.

