AK Parti'nin belediye başkan adayları

ARTVİN (AA) - AK Parti'nin yerel seçimlerde Artvin Belediye Başkan adayı, mevcut başkan Mehmet Kocatepe oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe olduğunu açıkladı.
Mehmet Kocatepe, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:
"2014 yılında Artvin'e hizmet yolunda baş koyduğumuz bu yola Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 'Artvin'de hizmetlere devam' diyoruz inşallah. Bu yolda şahsıma desteğini esirgemeyen başta teşkilatımıza ve tüm Artvin halkımıza gönülden teşekkür ederim."
- Mehmet Kocatepe kimdir?
Mehmet Kocatepe, 1966 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Altıparmak köyünde doğdu.
İlk ve ortaokulu köyünde, liseyi de Bursa Süleyman Çelebi Lisesi'nde tamamlayan Kocatepe, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladıktan sonra Sosyal Bilimler Enstitüsünde halk eğitimi üzerine mastır yaparak "bilim uzmanı" unvanını aldı.
Gıda ve tekstil üzerine ticaretle uğraşan Kocatepe, 1992'de öğretmenliğe başladı. Kocatepe, 2003 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Personel ve Eğitim Daire Başkanı, 2009'da da Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı oldu.
2014 yerel seçimlerinde Artvin Belediye Başkanı seçilen Kocatepe, Ekim 2014'ten bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde Türkiye'yi temsil ediyor.
Evli ve 3 çocuk babası Kocatepe, İngilizce ve Arapça biliyor.
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