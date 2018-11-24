AK Parti'nin belediye başkan adayları

HAKKARİ (AA) - AK Parti'nin yerel seçimlerde Hakkari Belediye Başkan adayı, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Hakkari Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in aday gösterildiğini açıkladı.

Epcim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu göreve layık gösterildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Hakkari'de görevlendirmeyle hizmet anlamında ciddi ilerleme sağlandığını belirten Epcim, "Vatana, millete ve Hakkari'ye hayırlı, uğurlu olsun. Allah daha güzel hizmetler nasip eder inşallah. Hakkari'ye daha iyi hizmetler sunmak için çaba göstereceğiz." dedi.

- Cüneyt Epcim'in öz geçmişi

Amasya'da 1981 yılında doğan Epcim, 2002'de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. 2004'te kaymakam adaylığı sınavını kazanan Epcim, Konya Kaymakam adayı olarak göreve başladı.