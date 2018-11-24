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AK Parti'nin belediye başkan adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 18:22 | Son Güncelleme

Hakkari Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim aday gösterildi

HAKKARİ (AA) - AK Parti'nin yerel seçimlerde Hakkari Belediye Başkan adayı, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Hakkari Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in aday gösterildiğini açıkladı.

Epcim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu göreve layık gösterildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Hakkari'de görevlendirmeyle hizmet anlamında ciddi ilerleme sağlandığını belirten Epcim, "Vatana, millete ve Hakkari'ye hayırlı, uğurlu olsun. Allah daha güzel hizmetler nasip eder inşallah. Hakkari'ye daha iyi hizmetler sunmak için çaba göstereceğiz." dedi.

- Cüneyt Epcim'in öz geçmişi

Amasya'da 1981 yılında doğan Epcim, 2002'de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. 2004'te kaymakam adaylığı sınavını kazanan Epcim, Konya Kaymakam adayı olarak göreve başladı.

İngiltere'nin Manchester Üniversitesi'nde dil eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi eğitimi alan Epcim, Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Artvin'in Ardanuç ve Çorum'un Mecitözü ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu.

2014'te Hakkari Vali Yardımcılığına atanan Epcim, 2016'da İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Bu görevi sürdüren ve evli olan Epcim, İngilizce biliyor.

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