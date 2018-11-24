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AK Parti'nin belediye başkan adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 18:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Hayrettin Güngör gösterildi

AK Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Hayrettin Güngör oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende, AK Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hayrettin Göngör olduğunu açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'a bundan sonra yapılan hizmetlerin üzerine yenisini ekleyerek ilin çehresinin değiştirilmeye devam edileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Allah'ın izni ve vatandaşlarımızın da büyük teveccühüyle inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı 31 Mart'ta seçilecektir. Hayrettin bey, hem Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği hem de Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğiyle belediyelerle ilgili çıkan yönetmeliklerde emeği olan bir kişi. Bu manada profesyonel diyebileceğimiz birisi. Kentimize önemli katkısı olacak. Aynı zamanda bir dönem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir dönem de müsteşar yardımcılığı görevinde bulundu. Bu donanımını ve bu birikimini belediyecilik alanında pratiğe dökecek. İnşallah şehrimize güzel katkıları olacak diye hep beraber bekliyoruz."

Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platform Başkanı Ahmet Kolutek ise siyasi iradeyle gelenin siyasi iradeyle gittiğini söyledi.

Mevcut belediye başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un kente güzel hizmetler yaptığını dile getiren Kolutek, bundan sonra gelen belediye başkan adayının da seçildiği zaman memlekete güzel hizmetleri olacağını umduğunu belirtti.

Aday gösterilen Hayrettin Güngör'ün de belediyecilik alanında bir takım çalışmalarının bulunduğunu dile getiren Kolutek, "Siyasi partilerde ana belirleyici unsur o siyasi partilerin liderleridir. Liderlerin görüşlerine saygı duymak lazım. Kahramanmaraş'a daha yapılacak daha çok işler var. İnşallah Fatih Erkoç beyin bıraktığı yerden, aynı güzel hizmetleri, seçilecek olan belediye başkanımızdan da bekliyoruz." dedi.

- Hayrettin Güngör'ün öz geçmişi

1965 yılında Kahramanmaraş Göksun ilçesinde doğdu.

İlçedeki ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1987 yılında mezun oldu.

Polis Akademisi "Özel Eğitim Bölümü"ne bir süre devam etti. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nı tamamlayarak "kamu yönetimi uzmanı" unvanını aldı.

Kısa süre mali müşavirlik yapan Güngör, Türkiye Vakıflar Bankası'nda mali analist olarak bir süre çalıştı.

1990 yılında stajyer kontrolör olarak girdiği İçişleri Bakanlığında kontrolör, başkontrolör ve Kontrolörler Başkanı olarak görev yaptı. Bir dönem Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (2006-2009) üyeliği de yaptı.

2008 yılından bu yana Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliği de bulunan Güngör, evli, iki kız ve bir erkek çocuk babası.

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