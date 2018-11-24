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AK Parti'nin belediye başkan adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 20:47 | Son Güncelleme

Bayburt Belediye Başkanlığına, İl Başkanı Fatih Yumak aday gösterildi

AK Parti'nin yerel seçimlerde Bayburt Belediye Başkan adayı, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin Bayburt Belediye Başkan adayının Fatih Yumak olduğunu açıkladı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye başkan adayı Yumak'ın hem AK Parti hem de Bayburt'a hayırlı olacağına inandıklarını söyledi.

Genç ve vizyon sahibi Yumak'ın sahip olduğu birikim ve ortak akılla ortaya koyacağı hedeflerle Bayburt'un değerine değer katacağına inandığını dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Allah'ın izni ve vatandaşlarımızın da büyük teveccühüyle inşallah Bayburt Belediye Başkan adayımız Fatih Yumak 31 Mart'ta seçilecektir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 ay önce AK Parti Bayburt İl Başkanı olarak atanan Fatih Yumak, bu süreçte partimize nasıl katkı sağladıysa belediye başkanı olarak da şehrimize önemli katkısı olacaktır."

Kaya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Yumak'a ulvi bir vazife daha verdiğini dile getirdi.

"Kuruluşundan günümüze milletin partisi olan ve milletin teveccühüyle girdiği her seçimden zaferle çıkan AK Parti, 31 Mart'ta da bu zaferlerine bir yenisini daha ekleyecektir." diyen Kaya, şunları ifade etti:

"AK Parti'nin seçim zaferlerinde Türkiye'de hep rekorlar kıran Bayburt, bu seçimde de yeni bir rekorla AK belediyeciliği devam ettirecektir. İl başkanımız olarak şehrimiz için her zaman aşkla, heyecanla ve gururla çalışan Fatih Yumak, belediye başkanı olarak da Bayburt'u marka kent yapmak için aynı öz veriyle çalışacaktır. AK Parti'nin gönül belediyeciliği ilkesinden hareketle Fatih Yumak, Anadolu'nun kadim şehri Bayburt'u yeni hedeflerle ve daha büyük projelerle buluşturacaktır."

- Yumak'ın öz geçmişi

Fatih Yumak, 1984 yılında Bayburt’ta doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'a tamamlayan Yumak, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Trabzon Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı'nda tamamlayan Yumak, ticaretle uğraşıyor.

MÜSİAD Bayburt Şubesinin kurucu başkanlığını yapan Yumak, 2017 yılında AK Parti İl Başkanlığı görevine atandı.

Yumak, evli ve üç çocuk babası.

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