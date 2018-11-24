HABER

AK Parti'nin belediye başkan adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 21:27 | Son Güncelleme

Şırnak Belediye Başkanlığına Mehmet Yarka aday gösterildi

AK Parti'nin Şırnak Belediye Başkanı adayı Mehmet Yarka oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin Şırnak Belediyesi Başkan adayının Mehmet Yarka olduğunu açıkladı.

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye başkan adayının hem partiye hem de Şırnak’a hayırlar getirmesini temenni etti.

Şırnak’ta adaylarının sadece parti ve milletvekili düzeyinde değil halkla birlikte belirlendiğini dile getiren Erkan, "'Halkımız kimi isterse onu aday olarak belirleyeceğiz' dedik. Anket, yoklamalarımız ve istişarelerimiz sonucunda ve Cumhurbaşkanımızın da teveccühüyle Mehmet Yarka kentimizin belediye başkan adayı oldu. Halkın beklentilerini karşılayacak bir çalışma yürüteceğiz.” diye konuştu.

-Yarka’nın özgeçmişi

1963 yılında Şırnak’ta doğan Yarka ilk, orta ve lise eğitimini Şırnak’ta tamamladı.

İş adamı olan Yarka, inşaat ve güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yapıyor.

Evli ve üç çocuk babası Yarka, Şırnakspor Futbol Kulübü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

Bakan indirimi duyurmuştu! Kapış kapış satıldıBakan indirimi duyurmuştu! Kapış kapış satıldı
Galata Kulesi'nde 'kadına şiddet' turuncusuGalata Kulesi'nde 'kadına şiddet' turuncusu
Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsınMeral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday ak parti şırnak

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy 2 kilo lüfer yedi

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy 2 kilo lüfer yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

Seyir halindeki araçta dans eden sürücü gözaltına alındı

Seyir halindeki araçta dans eden sürücü gözaltına alındı

Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür

Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.