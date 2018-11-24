AK Parti'nin belediye başkan adayları

AK Parti'nin Şırnak Belediye Başkanı adayı Mehmet Yarka oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin Şırnak Belediyesi Başkan adayının Mehmet Yarka olduğunu açıkladı.

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye başkan adayının hem partiye hem de Şırnak’a hayırlar getirmesini temenni etti.

Şırnak’ta adaylarının sadece parti ve milletvekili düzeyinde değil halkla birlikte belirlendiğini dile getiren Erkan, "'Halkımız kimi isterse onu aday olarak belirleyeceğiz' dedik. Anket, yoklamalarımız ve istişarelerimiz sonucunda ve Cumhurbaşkanımızın da teveccühüyle Mehmet Yarka kentimizin belediye başkan adayı oldu. Halkın beklentilerini karşılayacak bir çalışma yürüteceğiz.” diye konuştu.

-Yarka’nın özgeçmişi

1963 yılında Şırnak’ta doğan Yarka ilk, orta ve lise eğitimini Şırnak’ta tamamladı.

İş adamı olan Yarka, inşaat ve güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yapıyor.

Evli ve üç çocuk babası Yarka, Şırnakspor Futbol Kulübü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

