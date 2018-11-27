AK Parti'nin belediye başkan adayları

AK Parti'nin yerel seçimlerde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, partisinin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Zorluoğlu olduğunu açıkladı.

AK Parti Trabzon İl Başkan Vekili Hasan Dilekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin belediyecilikte çığır açmış bir parti olduğunu söyledi.

Trabzon'da da bugüne kadar AK Parti belediyeciliği sayesinde belli bir ivme yakalandığını belirten Dilekoğlu, "Bundan sonraki süreçte de belediye başkan adayımızla belediyecilikte çıtayı daha da yükseğe çıkarıp Trabzonlu hemşehrilerimize daha da güzel belediyecilik hizmetleri sunacağız." dedi.

Dilekoğlu, başkan adayı Murat Zorluoğlu'nun şimdiye kadar yürüttüğü görevler dolayısıyla hem bürokraside hem de yerel yönetimlerde tecrübeli olduğunu vurgulayarak, güzel işlere imza atılacağına inandığını sözlerine ekledi.

- Zorluoğlu'nun öz geçmişi

İlk ve orta okulu memleketi Trabzon'da okuyan Murat Zorluoğlu, liseyi İstanbul'da, üniversite eğitimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.