HABER

AK Parti'nin belediye başkan adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 13:59 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler aday gösterildi

AK Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı partinin İl Başkanı İbrahim Güler oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında, partisinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının İbrahim Güler olduğunu açıkladı.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından adaylığa getirilmekten onur duyduğunu söyledi.

Sevdalı olduğu partisi için her zaman olduğu gibi canla başla çalışacağını belirten Güler, "Yerel seçimlerde partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına şahsımı layık gören Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Hatay milletvekillerimize, desteğini ve dualarını hiçbir zaman eksik etmeyen teşkilatımızın kıymetli mensuplarına ve Hataylı hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

-Güler'in öz geçmişi

1976 doğumlu olan İbrahim Güler, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinden mezun oldu.

1997-2005 yıllarında Edirne, Şanlıurfa ve Hatay'da öğretmenlik yapan Güler, iyi derecede Arapça, orta derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

Evli ve 5 çocuk babası Güler'in lojistik ve deniz işletmeciliği sektöründe firması bulunuyor.

Gören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyorGören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyor
İstanbul'da 'kimyasal' alarmı! Ekipler sevk edildiİstanbul'da 'kimyasal' alarmı! Ekipler sevk edildi
Elazığ Hazarbaba Dağı'nda safari turuElazığ Hazarbaba Dağı'nda safari turu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti'nin belediye başkan adayları hatay İbrahim Güler

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün 'polis mahrem imamları'nın eşlerine operasyon! Emniyete böyle götürüldüler...

Eşleri bu sabah ilk kez görüntülendi!

İstanbul Tuzla'da 'kimyasal' alarmı! Bölgeye ekipler sevk edildi

İstanbul'da 'kimyasal' alarmı! Ekipler sevk edildi

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon telefonda kendisini dolandıranlarla yüzleşti

Tolon Paşa'yı da dolandırmışlardı! Onları görünce...

Meteoroloji'den İstanbul ve Çanakkale için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı! 80 km hızla geliyor

Hasankeyf'te Eyyubi Camisi'nin taşınma süreci başladı

Hasankeyf'te Eyyubi Camisi'nin taşınma süreci başladı

Türkiye'nin renkleri Van'da buluştu

Türkiye'nin renkleri Van'da buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.