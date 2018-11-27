AK Parti'nin belediye başkan adayları

AK Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı partinin İl Başkanı İbrahim Güler oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında, partisinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının İbrahim Güler olduğunu açıkladı.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından adaylığa getirilmekten onur duyduğunu söyledi.

Sevdalı olduğu partisi için her zaman olduğu gibi canla başla çalışacağını belirten Güler, "Yerel seçimlerde partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına şahsımı layık gören Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Hatay milletvekillerimize, desteğini ve dualarını hiçbir zaman eksik etmeyen teşkilatımızın kıymetli mensuplarına ve Hataylı hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

-Güler'in öz geçmişi

1976 doğumlu olan İbrahim Güler, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinden mezun oldu.

1997-2005 yıllarında Edirne, Şanlıurfa ve Hatay'da öğretmenlik yapan Güler, iyi derecede Arapça, orta derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

Evli ve 5 çocuk babası Güler'in lojistik ve deniz işletmeciliği sektöründe firması bulunuyor.

