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AK Parti'nin belediye başkan adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

AK Parti Yozgat Belediye Başkanlığına, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse aday gösterildi

AK Parti'nin Yozgat Belediye Başkan adayı, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Yozgat Belediye Başkanlığına Köse'nin aday gösterildiğini açıkladı.

AK Parti Yozgat İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gökhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öncelikle partimize, memleketimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve kendisine üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum. "dedi.

Partinin kuruluşundan bugüne kadar çok önemli görevler üstlenen Köse'nin layıkıyla ve başarıyla bu görevleri yerine getirdiğini dile getiren Gökhan, çıktığı kutlu yolda teşkilatın tüm kademeleriyle samimiyet, tevazu ve gayretle Köse'nin yanında olacağını belirtti.

- Öz geçmişi

1972 yılında Yozgat'ta doğan Köse, ilk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Köse, Karadeniz Teknik Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

AK Parti Kurucu İl Başkan Yardımcılığı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulunan Köse, 23 Ağustos 2017'de AK Parti Yozgat İl Başkanı oldu.

Halen İl Başkanlığı görevini yürüten Köse, evli ve 2 çocuk babası.

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Anahtar Kelimeler:
belediye başkanı Yozgat

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