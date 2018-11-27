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AK Parti'nin belediye başkan adayları

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 14:13 | Son Güncelleme

AK Parti, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına mevcut belediye başkanı Uğur İbrahim Altay'ı aday gösterdi - Uğur İbrahim Altay: - "Mevcut belediyecilikte edindiğimiz tecrübe ve gençliğin de verdiği enerjiyle, inşallah Konya'nın geleceğinin daha güzel olması için çaba sarf edeceğiz"

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, mevcut Başkan Uğur İbrahim Altay oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda AK Parti'nin Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayının, mevcut Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olduğunu açıkladı.

Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunulmadığını söyledi.

Bu süreçte kendisine yönelik vatandaşların sevgisi ve teveccühü ile karşılaştığını aktaran Altay, şöyle konuştu:

"Süreç tamamlandı ve Cumhurbaşkanımız bu dönemde görevi bize tevdi etti. Bundan sonra milletvekillerimiz ve teşkilatımızla, Konya'nın 31 ilçesini AK Partili yapmak, büyükşehirlerde en yüksek oyu almak için çaba göstereceğiz. Mevcut belediyecilikte edindiğimiz tecrübe ve gençliğin de verdiği enerjiyle, inşallah Konya'nın geleceğinin daha güzel olması için çaba sarf edeceğiz. Özellikle süreçte destek olan sevgi gösterisinde bulunanlara ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

Konya STK Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil ise Altay'ın adaylığının Konya'ya hayırlı olmasını diledi.

Mevcut başkan Altay'ın kentte heyecan uyandıracağını aktaran Görgülügil, "Kendisi sevilen biri. Ülkemiz ve şehrimiz için adaylığının hayırlar getirmesini diliyorum. Kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi.

- Uğur İbrahim Altay'ın öz geçmişi

Uğur İbrahim Altay, 1974 yılında Konya'da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu ve Mevlana Ortaokulunda, liseyi ise Konya Gazi Lisesinde tamamladı.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Altay, bir yıl süreyle proje mühendisi görevi yaptı. Yedek subay olarak Şırnak'ta vatani görevini tamamlayan Altay, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

Daha sonra İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçilen Altay, 29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığına seçildi. Altay, 30 Mart 2014'te Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine ikinci kez seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nce geçtiğimiz 3 Mayıs'ta Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.

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