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AK Parti'nin belediye başkan adayları

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 12:53 | Son Güncelleme

AK Parti'nin yerel seçimlerde Erzincan Belediye Başkan adayı, mevcut başkan Cemalettin Başsoy oldu

ERZİNCAN (AA) - AK Parti'nin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Erzincan Belediye Başkan adayı, mevcut başkan Cemalettin Başsoy oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde Erzincan Belediye Başkan adayının mevcut Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy olduğunu aktardı.

Başsoy, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'a kendisini böyle kutsal göreve tekrar layık gördüğü için şükran duyduğunu belirterek, "Bu aziz davaya ilk günkü aşkla bağlıyız. Durmadan, yorulmadan, daha büyük bir azim ve kararlılıkla 'önce millet, önce devlet' şiarıyla, liderimiz Sayın Erdoğan’ın Türk belediyecilik tarihinde elde ettiği kazanımları ilke edinerek daha çok çalışacağız." ifadesini kullandı.

5 yıllık süreçte Erzincan'ı çok önemli noktalara getirdiklerini vurgulayan Başsoy, şöyle devam etti:

"Şehrimizin altyapı ve üstyapı problemlerini bitirdik ve şimdi istiyoruz ki istihdam alanlarında yeni iş kolları açarak hem Erzincan'ımızın hem hemşehrilerimizin refah düzeyini en üst seviyeye getirelim. Gönül belediyeciliği ilkesiyle hemşehrilerimizin hizmetkarı olduğumuzu aklımızdan çıkarmadan, istikrar ve güvenin teminatı partimizin 'Halka hizmet hakka hizmettir' felsefesiyle var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz."

Vatandaşlardan destek isteyen Başsoy, açıklamasında, "Aziz hemşehrilerimizin dua ve desteğiyle AK davamızın neferi, AK yürekli kıymetli teşkilatımızla Erzincan'ı yeni hedeflerle, daha büyük mega ve dev projelerle buluşturmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Cemalettin Başsoy'un öz geçmişi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 1959 tarihinde doğan Başsoy, Erzincan Tarım Meslek Lisesinin ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.

Tarım İl Müdürlüğünde sulama, peyzaj, şehir ve çevre düzenleme alanlarındaki projelere imza atan Başsoy, farklı şehirlerde sürdürdüğü 27 senelik kamu hizmetini 2005 yılında Erzincan'da tamamladı.

Başsoy, kamudan emekli olduktan sonra sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler ve idari sorumluluklar aldıktan sonra Mengüceli Mahallesi muhtarlığı, AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı ve AK Parti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Evli ve üç çocuk babası olan Başsoy, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Erzincan Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

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