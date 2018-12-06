AK Parti'nin belediye başkan adayları

ERZİNCAN (AA) - AK Parti'nin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Erzincan Belediye Başkan adayı, mevcut başkan Cemalettin Başsoy oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde Erzincan Belediye Başkan adayının mevcut Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy olduğunu aktardı.

Başsoy, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'a kendisini böyle kutsal göreve tekrar layık gördüğü için şükran duyduğunu belirterek, "Bu aziz davaya ilk günkü aşkla bağlıyız. Durmadan, yorulmadan, daha büyük bir azim ve kararlılıkla 'önce millet, önce devlet' şiarıyla, liderimiz Sayın Erdoğan’ın Türk belediyecilik tarihinde elde ettiği kazanımları ilke edinerek daha çok çalışacağız." ifadesini kullandı.

5 yıllık süreçte Erzincan'ı çok önemli noktalara getirdiklerini vurgulayan Başsoy, şöyle devam etti:

"Şehrimizin altyapı ve üstyapı problemlerini bitirdik ve şimdi istiyoruz ki istihdam alanlarında yeni iş kolları açarak hem Erzincan'ımızın hem hemşehrilerimizin refah düzeyini en üst seviyeye getirelim. Gönül belediyeciliği ilkesiyle hemşehrilerimizin hizmetkarı olduğumuzu aklımızdan çıkarmadan, istikrar ve güvenin teminatı partimizin 'Halka hizmet hakka hizmettir' felsefesiyle var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz."