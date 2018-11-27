AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı

AK Parti TBMM Grubunda, 9'u büyükşehir olmak üzere 20 il belediye başkan adayının açıklandığı grup toplantısı nedeniyle en yoğun günlerden birisi yaşandı.

AK Parti Grup Toplantı Salonunda, isimleri açıklanacak illerin belediye başkan adayları ve il başkanlarının oturması için ayrı bir bölüm ayrıldı. Bu nedenle bazı milletvekilleri ayakta kaldı.

Milletvekilleri ve partililer en yoğun ilgiyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye gösterdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Özhaseki, "Bismillah der yarın sabah namazından sonra çalışmaya başlarız." dedi.

Milletvekilleri ve partililer, belediye başkan adaylarını tebrik etti. Bazı adayların AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na aileleriyle geldiği görüldü.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan salona; AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile girdi ve salondakileri selamladıktan sonra yerine oturdu.