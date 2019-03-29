AK Parti'nin Beykoz mitingi

Aralarındaki muhabbet ve coşkunun birilerinin adeta dizlerini titrettiğini kaydeden Erdoğan, "Sabah, akşam güya anket açıklıyoruz diyerek, millete psikolojik operasyon çekenlerin şimdiden yürekleri hopluyor. Anket burada. Gerçek anket, pazar günü sandıkta. Beykoz, tüm İstanbul'la beraber inşallah yeni bir rekora imza atmak için sabırsızlanıyor. Beykoz, bölücü örgütün uzantılarıyla ittifak kuranlara ders vermek için pazar gününü bekliyor. Beykoz, İstiklal Marşı'nı okumayacak kadar bu milletin değerlerinden kopuk marjinallere hadlerini bildirmek için 31 Mart'ı adeta iple çekiyor. Adalar ilçesini izlediniz değil mi? Bay Kemal'i, yanındakileri ve bir de Adalar adayını CHP'den. Adam İstiklal Marşı'nı söylemiyor. Ey Bay Kemal! Sen kimlerle yol yürüdüğünün farkında değilsin." diye konuştu.

Erdoğan, bugünkü 7. mitinglerini Beykoz'da gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "16 Şubat'tan bu yana sadece İstanbul'da 21 ilçemizi ziyaret ettik. Türkiye genelinde ise Sivas'tan Hakkari'ye kadar, 59 ilimizin misafiri olduk. Kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ayırmadan, milletimizin tüm fertleriyle kucaklaştık, dertleştik, hasret giderdik. 50 gün boyunca muhalefetin yaptığı gibi meydanları iftira kürsüsüne çevirmedik. Sadece eserlerimizi anlattık. Devam eden projelerimizin hangi aşamada olduğunu, ne zaman biteceklerini, insanlarımıza izah ettik. Vatandaşlarımızın bizden beklentilerini, taleplerini, şikayetlerini de tek tek not ettik. Eksikleri, hataları bizzat sahada yerinde tespit etme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek 4,5 yıllık dönemde tüm bu meselelerin üzerine gideceklerini, ekonomiden ticarete, siyasetten yatırımlara kadar, yaşanan tüm aksaklıkları, problemleri çözmeye çalışacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve diğer CHP'lilerin "Ekonomi çok kötü. Ekonomiyi çözeceğiz." dediğini aktaran Erdoğan, "Biz yerel seçim yapıyoruz. Yerel seçimde sen hangi ekonomiyi çözeceksin? Sende ekonominin hangi anahtarı var? Sen yerel seçimde bir defa personelinin maaşını nasıl ödeyeceksin onu konuş. Ekonominin şu anda dümeninde ben varım ben, devletin başkanı olarak ben varım, kabinem var. Senin ekonomiyle ilgili yapacak bir şeyin yok ki. Bu yerel yönetim seçimi. Kimi aldatıyorsun? Onun için benim vatandaşımı, halkımı aldatmak isteyen bu cahillere pazar günü öyle bir ders verin ki... 'Biz size bu ülkeyi emanet edemeyiz', bunu demeniz lazım." değerlendirmesinde bulundu.