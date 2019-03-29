AK Parti'nin Beykoz mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Cumhur İttifakı'nı kurduk. Nerede? 15 Temmuz'da, 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla kurduk. Diyorum ki 'Ya Rab, bizim bu Cumhur İttifakı'mızı pazara kadar değil mezara kadar devamını bize göster.' O zaman bunlar çatlayacak, patlayacak." dedi.

Erdoğan, partisince Beykoz Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Vatandaşlardan 31 Mart'ta iradelerine sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, "Siz 31 Mart'ta demokrasiye sahip çıkarsanız Türkiye'nin yükselişini hiçbir güç engelleyemez. Siz 31 Mart'ta kardeşliğinize leke sürdürmezseniz evelallah hiç kimse bu millete operasyon çekemez. Siz bölücülerle ittifak kuranlara sandıkta 'Dur' derseniz Kandil'in piyonları bu şehre, bu ülkeye asla musallat olamaz." diye konuştu.

Erdoğan, meydana kurulan ekranda HDP'lilerin görüntülerini izlettikten sonra şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu adam aslında Kürt değil, ne idüğü belirsiz. Kürtler adına konuştuğunu söylüyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara var. Ama Kürdistan diye bir bölge yok. Kürdistan'a mı gitmek istiyorsun? Irak'ın kuzeyinde var. Seninle beraber terör sevicilerini de yanına al hep birlikte defolun ortaya gidin. Ama bu toprakları bölemeyeceksiniz. Burayı sizlere böldürmeyiz. 780 bin kilometrekareyle haydi bakalım Rabia. Tek millet, tek bayrak, tek vatan tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birilikte Türkiye olacağız. İşte mesele bu. İşte Beykoz'da şu anda bunu görüyorum. Beykoz pazar günü sandıkları patlatıyor mu? Buna hazır mıyız? Durmak yok yola devam. Her belediye için bunların eş başkan pazarlıkları var ya. Bunları merak ediyoruz. Ama bizim öyle bir derdimiz yok. Biz Cumhur İttifakı'nı kurduk. Nerede? 15 Temmuz'da, 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla kurduk. Diyorum ki 'Ya Rab, bizim bu Cumhur İttifakı'mızı pazara kadar değil mezara kadar devamını bize göster.' O zaman bunlar çatlayacak, patlayacak."