HABER

AK Parti'nin Beykoz mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 20:42 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Biz Cumhur İttifakı'nı kurduk. Nerede? 15 Temmuz'da, 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla kurduk. Diyorum ki 'Ya Rab, bizim bu Cumhur İttifakı'mızı pazara kadar değil mezara kadar devamını bize göster.' O zaman bunlar çatlayacak, patlayacak" - "Bunların hem partilerinde hem de belediyelerinde resmi olarak görev yapan bir başkanları var, bir de asıl patronları var. Nerede? Kandil'de, Pensilvanya'da" - "Şimdi birileri çıkıyor, ne diyor? 'İntikam' diyor. Kafaya bak. Bunların beyni sulanmış. Neyin intikamını alıyorsun? Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüğümüzün intikamını mı alacaksın? Sevsinler seni. Bunlar üşütmüş. Beyin sulanması var. Ne derse desinler işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bizim yapacak çok işimiz var"

AK Parti'nin Beykoz mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Cumhur İttifakı'nı kurduk. Nerede? 15 Temmuz'da, 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla kurduk. Diyorum ki 'Ya Rab, bizim bu Cumhur İttifakı'mızı pazara kadar değil mezara kadar devamını bize göster.' O zaman bunlar çatlayacak, patlayacak." dedi.

Erdoğan, partisince Beykoz Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Vatandaşlardan 31 Mart'ta iradelerine sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, "Siz 31 Mart'ta demokrasiye sahip çıkarsanız Türkiye'nin yükselişini hiçbir güç engelleyemez. Siz 31 Mart'ta kardeşliğinize leke sürdürmezseniz evelallah hiç kimse bu millete operasyon çekemez. Siz bölücülerle ittifak kuranlara sandıkta 'Dur' derseniz Kandil'in piyonları bu şehre, bu ülkeye asla musallat olamaz." diye konuştu.

Erdoğan, meydana kurulan ekranda HDP'lilerin görüntülerini izlettikten sonra şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu adam aslında Kürt değil, ne idüğü belirsiz. Kürtler adına konuştuğunu söylüyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara var. Ama Kürdistan diye bir bölge yok. Kürdistan'a mı gitmek istiyorsun? Irak'ın kuzeyinde var. Seninle beraber terör sevicilerini de yanına al hep birlikte defolun ortaya gidin. Ama bu toprakları bölemeyeceksiniz. Burayı sizlere böldürmeyiz. 780 bin kilometrekareyle haydi bakalım Rabia. Tek millet, tek bayrak, tek vatan tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birilikte Türkiye olacağız. İşte mesele bu. İşte Beykoz'da şu anda bunu görüyorum. Beykoz pazar günü sandıkları patlatıyor mu? Buna hazır mıyız? Durmak yok yola devam. Her belediye için bunların eş başkan pazarlıkları var ya. Bunları merak ediyoruz. Ama bizim öyle bir derdimiz yok. Biz Cumhur İttifakı'nı kurduk. Nerede? 15 Temmuz'da, 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla kurduk. Diyorum ki 'Ya Rab, bizim bu Cumhur İttifakı'mızı pazara kadar değil mezara kadar devamını bize göster.' O zaman bunlar çatlayacak, patlayacak."

Ümmetin parçalandığını dile getiren Erdoğan, "Bunların hem partilerinde hem de belediyelerinde bir resmi olarak görev yapan bir başkanları var bir de asıl patronları var. Nerede? Kandil'de, Pensilvanya'da. Ne diyor? Bölücü terör örgüt başının heykelini dikeceklermiş. Şu anda adam içeride. Öbürü ne diyor? 'Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye dayadık.' diyor. Biz nereye dayadık biliyor musunuz? Biz de sırtımız milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Farkımız bu. Onun için evelallah partimizi kurduğumuzdan beri girdiğimiz her seçimi başarıyla kazandık. Bu pazar günü milletimizle beraber el ele Allah'ın izniyle yine kazanmak için ahdimiz var. Kazanacak mıyız? Büyükşehir ve ilçede kazanacak mıyız? Onun için de çok çalışacağız. Allah çalışana veriyor. Çalışmaya değil. Bu adamlar benim Kürt kardeşlerimi de istismar ediyor. Bunların Güneydoğu ve Doğu'da Kürt kardeşlerime götürdükleri en ufak bir hizmet yok. Biz götürdük biz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, onların ise aldıklara paralarla hendek açtığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Güneydoğulu kardeşlerim bunları iyi bilir. İyi tanır. İşte bu pazar sandıklarda bunlara dersi vereceğiz. Şimdi birileri ne çıkıyor ne diyor? 'İntikam' diyor. Kafaya bak. Bunların beyni sulanmış. Neyin intikamını alıyorsun? Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüğümüzün intikamını mı alacaksın? Sevsinler seni. Bunlar üşütmüş. Beyin sulanması var. Ne derse desinler işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bizim yapacak çok işimiz var. 4,5 yıl bu kardeşiniz ülkenin başında mı? Kabinem işin başında mı? Bütün kazandığımız belediyelerle beraber bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olamaya geliyoruz. Her türlü pazarlıkta bunlar var. Hep gizli pazarlık. Bir şey açıkladıkları yok. Koskoca İstanbul'un, Ankara'nın ve İzmir'in hizmetkarı olmak her babayiğidin karı değil."

Vatandaşlardan herkesi sandığa çağırmalarını isteyen Erdoğan, herkesi AK Parti'ye oy vermeye davet etti.

(Sürecek)

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Adalet Bakanı Gül: “Bu ülkede hiç kimsenin oyuna ipotek koyamazsınız”Adalet Bakanı Gül: “Bu ülkede hiç kimsenin oyuna ipotek koyamazsınız”
AK Parti'nin Beykoz mitingiAK Parti'nin Beykoz mitingi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beykoz miting Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Can Yaman'ın günlük kazancı şaşkına çevirdi!

Can Yaman'ın günlük kazancı şaşkına çevirdi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mine Koraş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

Mine Koraş hakkında soruşturma!

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.