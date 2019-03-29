AK Parti'nin Beykoz mitingi

Milletten, ellerini vicdanına koyup, son 25 yılda İstanbul'a, son 17 yılda Türkiye'ye yapılan hizmetlerin ışığında oylarını kullanmasını isteyen Erdoğan, "Bilhassa Kürt kardeşlerimden oylarını çantada keklik görüp, sağa sola pazarlayan köksüzlere esaslı bir ders vermelerini istiyorum. Bunun için şimdi sizlerden bir söz almayı arzu ediyorum. Beykoz, 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor muyuz? Beykoz, 31 Mart'ta ülkemize sahip çıkıyor muyuz? Beykoz, 31 Mart'ta ezanımıza, bayrağımıza, İstiklal Marşımıza sahip çıkıyor muyuz? Beykoz, 31 Mart'ta memleket işi, gönül işi diyor muyuz? Beykoz, 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Beykoz Belediye Meydanı'nda düzenlediği mitinginde, Beykoz'da sadece Beykoz'da doğanların yaşamadığını, Karadeniz'inden, tüm ülke coğrafyasına kadar herkesin yaşadığını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Onun için 31 Mart'ta, laf cambazlıklarıyla ülkemizin geleceğine ipotek koyma aracı haline getirmeye çalışanlara karşı hepimiz dikkatli olmalıyız." dedi.

İstanbul'a ve Beykoz'a olan aşklarını lafta bırakmadıklarını, eserleriyle de ispat ettiklerini dile getiren Erdoğan, İstanbul'a yaptıkları yatırımların görüntülerinin yer aldığı videoyu miting alanındaki vatandaşlara izlettirdi.

CHP'nin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Osman Gazi Köprüsü'ne karşı çıktığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Allah'tan Marmaray'a da karşı çıktılar ama Marmaray'ı göremedi, denizin altından gidiyor ya. Avrasya Tüneli'ni göremedi denizin altından gidiyor ya. Biz o arada yaptık bitirdik. Çünkü bunlar hayırlı ne yaparsan karşı çıkarlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yaptık, karşı çıktılar. Ne aklınıza gelirse, karşı çıktılar. Şimdi İstanbul'da Rami Kışlası vardı, yıkılmış. Orayı İstanbul'un en güzide, en muhteşem yeri yapıyoruz. 6 milyon cilt orada kitap olacak. Harabe öyle bir yeri, bu hale getiriyoruz.

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi vardı malum. Atatürk Kültür Merkezi'ni bunlar aman isyan, isyan, isyan.... Gezicilik falan yaptılar ya? Yattılar önüne, pankartlar filan. Terörist başlarının resmini astılar ya. Biz şimdi orayı yıktık, oraya Türkiye'nin en büyük opera binasını yapıyoruz. Bunlar kültürden anlamaz, sanattan anlamaz, lafta. Harbiye Kongre Merkezi'ni yaptık, yerin altında 3300 kişilik. Yanına Muhsin Ertuğrul Tiyatro Salonu'nu biz yaptık. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Sorun bunlara ey CHP siz ne yaptınız? Bunu söyleyin. Bunlara bunu sormak lazım."