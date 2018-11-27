AK Parti’nin Bingöl adayı Erdal Arıkan oldu

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Bingöl Belediye Başkan Adayı'nın Erdal Arıkan olduğunu açıkladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında 20 ilin başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, AK Parti’nin Bingöl Belediye Başkan Adayı'nın Erdal Arıkan olduğunu duyurdu. 1970 yılında Bingöl’de doğan Arıkan, ilk, orta ve lise öğrenimini Bingöl’de tamamladıktan sonra 1998 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Bingöl’de farklı okullarda 12 yıl öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, beden eğitimi öğretmeniyken 2010 yılında Gençlik ve Spor Bingöl İl Müdürlüğü görevine getirildi. 2010- 2018 yılları arasında Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Erdal Arıkan, evli ve 2 çocuk babası.

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