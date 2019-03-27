AK Parti'nin Bolu mitingi

BOLU (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin son 17 yılda elde ettiği başarılarda hükümet ve yerel yönetimlerin uyumlu çalışmasının, ahenk içinde olmasının payı büyük. Kayyumları niye getirdik, işte bunun için. Kayyumlarla Doğu ve Güneydoğu tamamen değişti. Bu ahengin bozulmasına müsaade etmemeliyiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etti. Bolu'nun dağıyla gölleriyle yeşiliyle insanı kendine hayran bırakan güzellikleriyle muhteşem bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şimdi Bolu'nun güzelliğine yeni bir taç daha ekliyoruz. Alpagut'ta 90 bin metrekarelik bir alanda, Millet Bahçesi yapmak için adımlarımızı attık, yakında inşaatına başlıyoruz." açıklamasında bulundu. İhsaniye Mahallesi'ndeki stadyumun bulunduğu alanı da Millet Bahçesine dönüştüreceklerini, Köroğlu Millet Bahçesi'ni hizmete gireceğini belirten Erdoğan, kütüphane, okuma salonları ve daha birçok hizmetin olduğu Akşemseddin Millet Kıraathanesi'ni de açacaklarını kaydetti.

"Bolu turizmini daha da güçlendirmekte kararlıyız. Bu amaçla Arasta, Antik Hisartepe tarihi Bolu adası ve tarihi meydandan oluşan dört bölgeyi birleştirerek, Bolu Tarihi Turizm Bölgesi'ni kuracağız." diyen Erdoğan, sağlık alanında da Mudurnu Hastanesi ile yapılacak 9 sağlık tesisinin plan, proje ve ihale sürecinin devam ettiğini aktardı. Bolu'ya şehir hastanesi standartlarında 400 yataklı genel hastane ile 250 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi yaptıklarını belirten Erdoğan, Mudurnu-Dokurcun ayrımı, Göynük yolu ve Göynük çevre yolunu, Bolu-Seben ayrımı Kıbrısçık yolunu bu sene hizmete açacaklarını söyledi. Erdoğan, Çatakören köprüsü ile Çaydurt ve Çatakören köprüsü bağlantı yollarını, Anadolu otoyolu-Gerede kavşağı arasındaki çalışmaları da bu yıl tamamlayacaklarını bildirerek, Bolu Güney Çevre Yolu, Bolu Mudurnu Yolu, Nallıhan Mudurnu ayrımı, Seben Bolu Kıbrısçık ayrımının, Nallıhan Taşkesti Yolu ve Nallıhan Dokurcun yolu ile Kızılcahamam Gerede yolundaki çalışmaların da seneye tamamlanacağını belirtti.

- "Yerel yönetim ile hükümetin aynı ufka bakması çok önemli" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 155 bin dekar araziyi sulayacak Tekke Barajı'nın inşaatının da devam ettiğine işaret ederek, "Bay Kemal, bunu da öğrenmek isteyebilirsin. Gel, gez buraları." diye konuştu. Barajın bu yıl içerisinde hizmete alınacağını kaydeden Erdoğan, Bolu şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Gölköy Barajı'ndan terfi hattı inşa ederek şehre memba kalitesinde içme suyu vermeye başladıklarını ifade etti. Erdoğan, "Yöresel lezzetleri ön plana çıkaracak olan Gastronomi Merkezi yapacağız. Bolu metrobüs hattı ile Bolulu kardeşlerimize uygun fiyatlı, emniyetli ve konforlu bir kent içi ulaşım imkanı sağlayacağız." dedi. Modern mimariye sahip Bolu Kültür Merkezi'ni de inşa edeceklerini aktaran Erdoğan, Bolu'nun her şeyin en iyisine, kalitelisine, en güzeline layık olduğunu vurguladı. Bu çerçevede, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin'in milletvekilliğinin yanı sıra bakan yardımcılığı tecrübesine de sahip, dürüst, mütevazı, çalışkan bir dava arkadaşı olduğunu anlatan Erdoğan, Metin'in vatandaşların desteğiyle 31 Mart'tan sonra bu birikimini Bolu'nun hizmetine sunabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metin'in Bolu'yu daha ileriye taşıyacak, Bolu'daki hizmet sancağını daha yüceltecek birbirinden değerli projelerinin bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah bu projeleri el birliği içerisinde hayata geçireceğiz. Fakat burada bir hususun altını çizmek istiyorum, kanadının biri kırık olan kuş uçamaz. Ben büyükşehir belediye başkanlığından gelen bir kardeşinizim, belediye hizmetlerinin nasıl olduğunu, nasıl kısa sürede mesafe alındığını yakinen biliyorum. Yerel yönetim ile hükümetin aynı ufka bakması, aynı hedefe koşması çok önemli. Maalesef bu uyum, ahenk olmadığı zaman hükümet olarak attığınız adımlar da yarım kalır. Ayrıca yerel yönetimde hükümetle eğer dayanışma içinde olmayan bir yerel yönetim olursa onun da yapacağı pek bir şey olmaz. Biz ne kadar istersek isteyelim, o şehrin, ilçenin belediye başkanı istemeyince arzu edilen neticeler gerçekleşmiyor. Tıpkı sürekli paçasından çekilen bir maraton koşucusu gibi yatırımlar ve projeler yeterli süratte ilerlemiyor. Hatta Doğu ve Güneydoğu'da üç sene önce yaşadıklarımız gibi belediye terör örgütleriyle el ele verip şehri yakıyor, yıkıyor, enkaza çeviriyor. Türkiye'nin son 17 yılda elde ettiği başarılarda hükümet ve yerel yönetimlerin uyumlu çalışmasının, ahenk içinde olmasının payı büyük. Kayyumları niye getirdik, işte bunun için. Kayyumlarla Doğu ve Güneydoğu tamamen değişti. Bu ahengin bozulmasına müsaade etmemeliyiz. Bolu'daki projelerimizin kesintiye uğramasına izin vermemeliyiz."