AK Parti'nin Burdur mitingi

BURDUR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz. Bütün bunların hepsi belediyelerin icrası değil bu hükümet olarak bizim icraatımız olacak ve Burdur Belediyemizle inşallah bu icraatımızı bütünleştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Burdurluları, Burdur'u ve tüm ilçelerini selamlayan Erdoğan, "Yaylalardan Ovalardan" türküsünün "Yaylalardan ovalara a yarim in de gel. Yayan değil kıratına a yarim bin de gel. Anan geldi, baban geldi, dayın geldi, halan geldi, davul zurna çalan geldi. Hadi gari sen de gel." sözlerini söyledi.

Erdoğan, "Maşallah bu güzel teke zortlatmasının bugün tümü karşımda. Görüyorum, coşkunuzu, heyecanınızı görüyorum." ifadesini kullandı.

Uzun bir aradan sonra Burdurlularla hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Burdur'u özlemişiz. Burdurlu kardeşlerimizi özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla Burdur da bizi özlemiş. Rabb'im muhabbetimizi, kardeşliğimizi, yoldaşlığımızı, gönüldaşlığımızı daim eylesin." ifadelerini kullandı.