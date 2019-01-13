AK Parti’nin Bursa ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da, AK Parti'nin belediye başkan adayları, düzenlenen toplantıda açıklandı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenlenen aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MKYK Üyesi Efkan Ala, Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde aynı göreve aday gösterilen Alinur Aktaş eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti’nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere katılacak ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Osmangazi Belediye Başkan adayı: Mustafa Dündar

Yıldırım Belediye Başkan adayı: Oktay Yılmaz

Nilüfer Belediye Başkan adayı: Necati Şahin

Karacabey Belediye Başkan adayı: Ali Özkan

Gürsu Belediye Başkan adayı: Mustafa Işık

İnegöl Belediye Başkan adayı: Alper Taban

Mudanya Belediye Başkan adayı: Ahmet Murat Ünal

İznik Belediye Başkan adayı:Kağan Mehmet Usta

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı: Mehmet Kanar

Gemlik Belediye Başkan adayı: Berkay Bulut

Kestel Belediye Başkan adayı: Önder Tanır

Orhangazi Belediye Başkan adayı: Bekir Aydın

Orhaneli Belediye Başkan adayı: Ali Aykurt

Keles Belediye Başkan adayı: Mehmet Keskin

Büyükorhan Belediye Başkan adayı: Ahmet Korkmaz

Harmancık Belediye Başkan adayı: Yılmaz Ataş

Yenişehir Belediye Başkan adayı: Davut Aydın (MHP’nin adayı desteklenecek)

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