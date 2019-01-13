HABER

AK Parti’nin Bursa ilçe belediye başkan adayları açıklandı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 20:48 | Son Güncelleme

'EŞ, DOST İLİŞKİSİYLE SEÇİMDEN SONUÇ ALMAK MÜMKÜN DEĞİL' AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye başkan aday tanıtım toplantısında adayların açıklanmasının ardından partililer ve adaylar akşam yemeğinde bir araya geldi.

'EŞ, DOST İLİŞKİSİYLE SEÇİMDEN SONUÇ ALMAK MÜMKÜN DEĞİL' AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye başkan aday tanıtım toplantısında adayların açıklanmasının ardından partililer ve adaylar akşam yemeğinde bir araya geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş adaylara ve teşkilata seslenerek meclis üyesi seçimlerinde hassasiyetle davranılması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş yaptığı konuşmada, "Sizlerden ricamız el birliğiyle bütün ilçelerde ve seçim çevrelerimizde en iyi meclis üyesi adaylarımızı tespit etmeniz, halkta karşılığı olan, farklı toplumsal kesimleri temsil eden, kadınlarımızı, gençlerimizi, engelli kardeşlerimizi ve farklı meslek gruplarını temsil eden arkadaşlarımızı mutlaka ama mutlaka meclis üyesi listelerine koymanızdır. Sizlerden ricamız şudur; eş, dost, ahbap-çavuş ilişkisiyle bu seçimlerde sonuç almak mümkün değildir. Benim tanıdığım, benim arkadaşım, benim komşum benim ortağım vesaire bu tür şeylere asla itibar etmeden AK Partiyi ve milletin davasını en iyi şekilde kim temsil edecekse onları listelere koymanızdır. İnşallah Bursa halkı bu listeleri gördüğü zaman 'Helal olsun, AK Parti en güzel listeyi yaptı. Beni en iyi temsil eden insanları listelere koyarak karşımıza çıkardı' desin" dedi. 'BÖLGEDE TEK İSTİKRAR ADASI TÜRKİYE'DİR' Orta Doğu coğrafyasında yalnızca Türkiye'de istikrar ve demokrasi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Çevremizde oynanan oyunlar görüyorsunuz. Türkiye'nin kilit taşı olduğu bu coğrafya lime lime edilmek, paramparça hale getirilmek isteniyor. Suriye'deki oyun; oyun içinde oyundur. Onun oyunu başka, bunun oyunu başka. Irak'taki oyun aynı şekilde. Hangi ülkeye bakarsanız elinizde kalıyor. İnsanlar etnik kökenleriyle düşmanlaştırılıyor. Mezhepleriyle düşmanlaştırılıyor. Bölgenin istikrar adası Türkiye'dir. Bölgenin tek çalışan demokrasisi Türkiye'dir. Bölgede insanları mezhebine, meşrebine göre değil, kökenlerine, etnik yapılarına göre değil insan oldukları için değerlendiren tek ülke, tek yönetim AK Parti hükümetidir. Bunun kıymetini bilelim" ifadelerine yer verdi. Kurtulmuş açıklamalarına, "El birliğiyle, gönül birliğiyle 31 Mart'ı da aşacağız. En iyi sonucu Allah'ın izniyle alacağız" cümleleriyle son verdi.

PARTNERItır Esen, Acun Ilıcalı ile nasıl tanıştı?Itır Esen, Acun Ilıcalı ile nasıl tanıştı?
Ak Parti'li Kaya: Yalan söylemekten yüzleri kızarmıyor bunlarınAk Parti'li Kaya: Yalan söylemekten yüzleri kızarmıyor bunların
AK Parti’nin Bursa ilçe belediye başkan adayları açıklandı (3)AK Parti’nin Bursa ilçe belediye başkan adayları açıklandı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

İddia gündemi sarsmıştı! Erdoğan'dan flaş 'özelleştirme' yanıtı

İddia gündemi sarsmıştı! Erdoğan'dan flaş 'özelleştirme' yanıtı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti'nin Sakarya adayları

Erdoğan tek tek açıkladı! İşte adaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası iddialarına yanıt: Yapılan özelleştirme değildir

İddia gündemi sarsmıştı! Erdoğan'dan flaş 'özelleştirme' yanıtı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Yengesi hayatını kaybetti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Trabzon adaylarını açıkladı

Erdoğan tek tek duyurdu! İşte adaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bez torba açıklaması: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.