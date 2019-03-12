AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi

"Bay Kemal, Atatürk Havalimanı'ndan FETÖ'cülerin tankları arasında kaçtı gitti. Bu kardeşiniz de 10 binlerle beraber Atatürk Havalimanı'ndaydık. Ne oldu? Biz, darbeyi hallettik, bitirdik, Bay Kemal Bakırköy Belediyesinden kahvesini yudumlayarak bizi seyretti. Bizi seyredenlere sandıkta gelin bir Osmanlı tokadı atalım. CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı İstanbul sanki babasının tapulu mülküymüş gibi 'Onları İstanbul'dan kovacağız.' diyor. Bizim bir şey dememize, yapmamıza gerek yok, CHP'li belediye başkanları kendi beceriksizliklerini zaten kendileri söylüyor."

İstanbul'a belediye başkanı olduğunda görevi CHP'den aldığını hatırlatan Erdoğan, İstanbul'u çöp dağlarından temizlediğini, susuzluğu, hava kirliliğini giderdiğini söyledi.

Erdoğan, CHP'nin, "çöp, çukur, çamur ve çarpık yapılaşma", "yolsuzluk, yokluk ve yasaklar" demek olduğunu aktararak, "Millete nasıl baktıklarını, insanımızın değerlerini nasıl umursamadıklarını, bu milleti nasıl hor, hakir gördüklerini kendileri ifşa ediyor. Bay Kemal zaten akşam yalan, sabah iftira. Tutturdu bir 'Man adası', Meclis'te çıkardı kağıtları sallıyor. Açtım davayı, kazandım 2,5 milyon. Şimdi yargıda, yargı onayladığı takdirde buradan 2,5 milyon alacağım. Parayı Mehmetçik Vakfına vereceğim." dedi.

Dün Şırnak ve Hakkari'de olduğunu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile geldiklerini anlatan Erdoğan, "Ona da çok terbiyesizlikler yaptılar. O da 500 bin liralık dava açtı. 'Ben 2,5 milyonu Mehmetçik Vakfına vereceğim.' dedim. Savunma Bakanım 'Ben de bu 500 bini aldığım takdirde ben de bunu aynen Mehmetçik Vakfına vereceğim.' dedi. Biz buyuz." diye konuştu.