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AK Parti'nin Çankaya belediye başkanı adayı, gençlerle bisiklet sürdü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 16:09 | Son Güncelleme

AK Parti Çankaya Belediye Başkanı adayı Amber Türkmen, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, gençlerle bisiklet sürüp, esnaf ve taksicilerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

AK Parti'nin Çankaya belediye başkanı adayı, gençlerle bisiklet sürdü

ANKARA, (DHA) - AK Parti Çankaya Belediye Başkanı adayı Amber Türkmen, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, gençlerle bisiklet sürüp, esnaf ve taksicilerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Başkan adayı Türkmen, taksi de kullandı.
AK Parti'li Amber Türkmen, Çankaya'da bisikletin etkin kullanılması gerektiğini söyledi. Türkmen, bisikletin, modern zamanların en sağlıklı icadı olduğunu ve bu yüzden Çankaya için ürettikleri projelerle bisiklet kullanımını teşvik edeceklerini söyledi. Buz Pateni Sarayı'nı da ziyaret eden Türkmen, buz pistinde patenle kaydı. Çankaya için bu gibi spor merkezlerinin yeterli olmadığını savunan Türkmen, özellikle ilçede artistik sporlara meraklı bir kitle olduğunu, onlar için sürpriz projeleri bulunduğunu kaydetti.
AK Parti'li Türkmen, çalışmaları kapsamında, Bahçelievler esnafını da ziyaret etti. Bahçelievler'e, fırsat buldukça uğradığını dile getiren Türkmen, tüm Çankaya'yı değer gören, ticari olarak hareketli ve etkin çekim noktası haline getirmek istediğini söyledi.
AK Parti Çankaya Belediye Başkanı adayı Türkmen, daha sonra Çukurambar'da taksicilerle bir araya geldi. Taksicilerin sorunlarını dinleyen Türkmen, şimdiye kadar ortaya çıkan münferit olayların genel için tutum olamayacağını söyledi. 31 Mart gecesinde zaferi, taksici esnafı ile kutlayacağını kaydeden Amber Türkmen, talepleri üzerine taksi de kullandı. Yakınlardan müşteri alan Türkmen, duraktaki taksicilere teşekkür etti.

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AK Parti'nin Çankaya belediye başkanı adayı, gençlerle bisiklet sürdüAK Parti'nin Çankaya belediye başkanı adayı, gençlerle bisiklet sürdü

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