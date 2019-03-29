AK Parti'nin Çekmeköy mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, biz, ırkçı olmayacağız. Biz, milliyetsever olacağız. Biz vatansever olacağız ve bu oyunu hep birlikte bozacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Çekmeköy Madenler Meydanı'nda düzenlediği mitingde, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ve "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadesini kullandı.

Bunun hazmedilemediğini aktaran Erdoğan, "Bunun için Kandil'e, Kandil'in desteklediği HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, biz, ırkçı olmayacağız. Biz, milliyetsever olacağız. Biz vatansever olacağız ve bu oyunu hep birlikte bozacağız." diye konuştu.

"Bizi biz yapan değerleri bir kenara koymayalım. Bizim dinimiz İslam. İslam asla ayrılığa müsaade etmiyor." diyen Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da oyları HDP'ye vereceğiz. Batı'da da AK Parti ve MHP'ye oy vermeyeceğiz." şeklindeki söylemini hatırlattı. Erdoğan, şöyle devam etti: