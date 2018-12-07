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AK Parti'nin çevre duyarlılığına MHP'den destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 17:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyalarında görüntü ve gürültü kirliliğinden kaçınılacağı açıklamasına MHP'den destek geldi - Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: - "Bu tür kampanyalarda vatandaşlarımıza hiçbir şekilde rahatsızlık vermemek gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle çevreye duyarlı kampanyaların yürütülmesini MHP olarak destekliyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim kampanyalarında görüntü ve gürültü kirliliğinden kaçınılacağı açıklamasına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) destek verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, seçim dönemlerinde ortaya çıkan görüntü ve gürültü kirliliğinin vatandaşları rahatsız ettiğini belirterek, bu tarz uygulamaları MHP'nin de doğru bulmadığını vurguladı.

Durmaz, seçim döneminde bazı sokaklarda bayrakların üst üste geldiğine ve gürültünün hayatı yaşanmaz kıldığına dikkati çekerek, "Bu tür kampanyalarda vatandaşlarımıza hiçbir şekilde rahatsızlık vermemek gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle çevreye duyarlı kampanyaların yürütülmesini MHP olarak destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Böylece ekonomiye de katkı sağlanacağına işaret eden Durmaz, "Bu yaklaşım milli ekonomiye de katkı sağlayacaktır. Seçim dönemlerinde israf engellenecek, ciddi tasarrufa gidilecektir. Sosyal medyanın daha aktif kullanılmasını istiyor ve destekliyoruz. Adaylarımızdan da bu mecralara ağırlık vermelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü 12. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, yerel seçim kampanyasına ilişkin "Görüntü ve gürültü kirliliğine son vereceğiz. Bayrak asmayacağız ve belirli saatler dışında otobüs gezdirmeyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz

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